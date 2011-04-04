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Goodman написав:Goodman Заява на субсид. На жаль, послуга тимчасово недоступна. ПФУ працює над технічними покращеннями. Повернення заяв відновиться після завершення робіт.
Вони схоже на ніч вимикають серваки. Перші дні грудня поки теща не отримала виплату, щовечора моніторив дію щоб побачити результат розгляду заявки і бачив той самий напис що у вас. Вранці воно зазвичай працювало знов