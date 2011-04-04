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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 гру, 2022 22:02
Goodman
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 14 гру, 2022 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 гру, 2022 22:02
Вони схоже на ніч вимикають серваки. Перші дні грудня поки теща не отримала виплату, щовечора моніторив дію щоб побачити результат розгляду заявки і бачив той самий напис що у вас. Вранці воно зазвичай працювало знов
Додано: П'ят 16 гру, 2022 07:08
Коллеги, на форуме периодически простят ссылку для жалобы в НБУ на банку. Ткните, плиз
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