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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 гру, 2022 22:02
Goodman
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 14 гру, 2022 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 гру, 2022 22:02
Вони схоже на ніч вимикають серваки. Перші дні грудня поки теща не отримала виплату, щовечора моніторив дію щоб побачити результат розгляду заявки і бачив той самий напис що у вас. Вранці воно зазвичай працювало знов
Додано: П'ят 16 гру, 2022 07:08
Коллеги, на форуме периодически простят ссылку для жалобы в НБУ на банку. Ткните, плиз
Додано: П'ят 16 гру, 2022 13:32
la9
У сьогоднішній ситуації поширення коронавірусу в Україні найбезпечніше та найзручніше звертатися до Національного банку через дистанційні канали:
надішліть звернення онлайн або на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, використовуючи спеціальну форму;
надішліть лист разом із документами на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:41
цікаві думки рояться в голови НБУ Пишного -
важливо звернути увагу й на зворотний процес: наші громадяни активно витрачають свої заощадження у країнах перебування, працевлаштовуються та платять податки, роблячи суттєвий внесок в економіки країн ЄС.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:27
Нова/стара купюра
НБУ з 19 грудня 2022 р. випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 р. – з підписом Голови Нацбанку Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:21
Re: Байки про банки і не тільки....
дякую, в останню хвилину передумав і потопали ножками у пенсійний фонд.
гроші на кону, хай фахівці заводять, я проконтролюю.
********
Сходили і завели.
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