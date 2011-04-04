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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 171
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
12%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 22:02

Goodman https://portal.pfu.gov.ua/ краще в робочий час робочих днів працює помітив
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 14 гру, 2022 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 22:02

  Goodman написав:Goodman Заява на субсид. На жаль, послуга тимчасово недоступна. ПФУ працює над технічними покращеннями. Повернення заяв відновиться після завершення робіт.

Вони схоже на ніч вимикають серваки. Перші дні грудня поки теща не отримала виплату, щовечора моніторив дію щоб побачити результат розгляду заявки і бачив той самий напис що у вас. Вранці воно зазвичай працювало знов
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 07:08

Коллеги, на форуме периодически простят ссылку для жалобы в НБУ на банку. Ткните, плиз
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 13:32

la9
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

У сьогоднішній ситуації поширення коронавірусу в Україні найбезпечніше та найзручніше звертатися до Національного банку через дистанційні канали:

надішліть звернення онлайн або на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, використовуючи спеціальну форму;
надішліть лист разом із документами на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:41

цікаві думки рояться в голови НБУ Пишного -


важливо звернути увагу й на зворотний процес: наші громадяни активно витрачають свої заощадження у країнах перебування, працевлаштовуються та платять податки, роблячи суттєвий внесок в економіки країн ЄС. 


https://bank.gov.ua/ua/news/all/kolonka ... h-ekonomik
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:27

Нова/стара купюра 8)
НБУ з 19 грудня 2022 р. випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 р. – з підписом Голови Нацбанку Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-obig- ... a-pishnogo
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  Мизантрóп написав:Goodman https://portal.pfu.gov.ua/ краще в робочий час робочих днів працює помітив

дякую, в останню хвилину передумав і потопали ножками у пенсійний фонд.
гроші на кону, хай фахівці заводять, я проконтролюю.
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Сходили і завели.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 05:07

  Goodman написав:Доброго всім і мирного!
Хто з таким зтикався. з 01 грудня кинули субсидії на пенсійний , звернулися.
Там як побачили , що в паспорті штампик стоїть зі старою (до декомунізації) назвою, відмовили і погнали в ЦНАП.
Десь є якісь документи з цього приводу, як це регулюється?


нет не нужно. это свавилля
а у кого город переименовали?
у меня улица декоммунизированная тоже - в паспорте старое название - не мешало ничего ни в наследство вступать ни недвигу продавать ни у нотариуса ни ни в гоструктурах ни при получении заграна у кого небыло никаких проблем ...

вот у моего брата было интересней, у него перименовали улицу но при этом еще и номер дома изменили (когда их поселок присоединяли к Харькову). И ему рассказать что у него переименована улица уже сложнее ибо номер дома стал другой тоже - тока квартира сохранила номер.
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