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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 гру, 2022 15:24
Про роботу
Додано: Сер 21 гру, 2022 10:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Доброго дня, буду купляти на сайті Німеччини товар, там потрібно розрахуватись карткою, порадьте, краще грн карткою я так розумію, є картки Моно, Сенс, Укрсіб, ТАС, IZI, Приват
Додано: Сер 21 гру, 2022 11:01
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