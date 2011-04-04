|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 гру, 2022 15:24
Про роботу
Додано: Сер 21 гру, 2022 10:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Доброго дня, буду купляти на сайті Німеччини товар, там потрібно розрахуватись карткою, порадьте, краще грн карткою я так розумію, є картки Моно, Сенс, Укрсіб, ТАС, IZI, Приват
Додано: Сер 21 гру, 2022 11:01
Додано: Сер 21 гру, 2022 21:08
Доброго дня.
Є карточка українського банку с терміном 11/22.
Пробував з нєї кинути кошти на карту привата програмою СендМані - помилка.
Пробував потягнути Монею - помилка.
Щось можна зробити?
--------------------------
На 3700 світла голова пояснила. що продовжили термін дії карт лише:
- для банкоматів
- комуналок
- пополняшок
- мазагінов. щоб не вмерти.
Є переводілка на сайті цього банку - але тама 1%+5 грн .
Дякую.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|