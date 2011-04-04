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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1616161716181619

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 171
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
12%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:24

Про роботу СЕП на свята.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:55

Re: Байки про банки і не тільки....

Доброго дня, буду купляти на сайті Німеччини товар, там потрібно розрахуватись карткою, порадьте, краще грн карткою я так розумію, є картки Моно, Сенс, Укрсіб, ТАС, IZI, Приват
Sashulik
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 11:01

  Sashulik написав:Доброго дня, буду купляти на сайті Німеччини товар, там потрібно розрахуватись карткою, порадьте, краще грн карткою я так розумію, є картки Моно, Сенс, Укрсіб, ТАС, IZI, Приват

Моно або Приват, вимагайте виставити рахунок у Євро, а не в Грн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:08

Доброго дня.
Є карточка українського банку с терміном 11/22.
Пробував з нєї кинути кошти на карту привата програмою СендМані - помилка.
Пробував потягнути Монею - помилка.
Щось можна зробити?
--------------------------
На 3700 світла голова пояснила. що продовжили термін дії карт лише:
- для банкоматів
- комуналок
- пополняшок
- мазагінов. щоб не вмерти.

Є переводілка на сайті цього банку - але тама 1%+5 грн .
Дякую.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:20

Goodman, не очень понятно что должны были сказать на 3700, если "украинский банк" - это не Приват, но полагаю, что платить и ходить в банкомат. Или сходить в банк и перевыпустить. Или, если к банку есть онлайн доступ и он выдаёт виртуальные карты, оформить такую карту и на неё, скорее всего, внутри банка перебросить получится. Но при таких смутных вводных всё это гадание на кофейной гуще.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  moveton написав:Но при таких смутных вводных всё это гадание на кофейной гуще.
ничего смутного нет, просто так совпало.
Ничем никто не поможет. Буду снимать в банкомате.
Украина не может навязать МПС понятие "продление срока действия карти в военное время" .
Goodman
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