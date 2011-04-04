|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 гру, 2022 15:24
Про роботу
Додано: Сер 21 гру, 2022 10:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Доброго дня, буду купляти на сайті Німеччини товар, там потрібно розрахуватись карткою, порадьте, краще грн карткою я так розумію, є картки Моно, Сенс, Укрсіб, ТАС, IZI, Приват
Додано: Сер 21 гру, 2022 11:01
Додано: Сер 21 гру, 2022 21:08
Доброго дня.
Є карточка українського банку с терміном 11/22.
Пробував з нєї кинути кошти на карту привата програмою СендМані - помилка.
Пробував потягнути Монею - помилка.
Щось можна зробити?
--------------------------
На 3700 світла голова пояснила. що продовжили термін дії карт лише:
- для банкоматів
- комуналок
- пополняшок
- мазагінов. щоб не вмерти.
Є переводілка на сайті цього банку - але тама 1%+5 грн .
Дякую.
Додано: Сер 21 гру, 2022 22:20
Goodman, не очень понятно что должны были сказать на 3700, если "украинский банк" - это не Приват, но полагаю, что платить и ходить в банкомат. Или сходить в банк и перевыпустить. Или, если к банку есть онлайн доступ и он выдаёт виртуальные карты, оформить такую карту и на неё, скорее всего, внутри банка перебросить получится. Но при таких смутных вводных всё это гадание на кофейной гуще.
Додано: Сер 21 гру, 2022 22:37
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 21 гру, 2022 23:57
Україна звісно не може бо вона не має правочинів з цього приводу з МПС. А ось банки, я так розумію можуть. Конкретний приклад маю фізичну б5 від Таса з терміном 10/22. В жовтні хотів перевипустити. Думав по строку буде безкоштовно. А мені ГЛ: "так у вас буде достроковий перевипуск!" Питаю як так адже жовтень надворі, а вони мені так ми свої картки до 1 січня 2023 пролонгували. Я їм так це ж лише для терміналів крамниць актуально, а в інтернеті я ж карткою заплатити не зможу ж? А вони мені а ось і ні - ми все порішали з МПС і тепер ваша картка офіційно до січня валідна - до речі - зверніть увагу у т2ю теж термін валідності картки вже 12/22 світить. Перереєстрував я її в гугль-валлеті з терміном 12/22 дійсно все працює. Спробував купити в інтернеті - якраз тема сертифікатів Сільпо була актуальна - так з новим терміном оплата проходить значить таки дійсно порішали з мпс. А зараз знову збирався телефонувати їм з приводу що до першого січня вже лишилось усього нічого - але глянув у т2ю а там вже термін знову змінився 03/23 світиться, хоча на фізичній ембосінг 10/22. Отже час знову по новому прив'язувати картку до гугль-валлету.
Мораль із цієї історії виходить така що з МПС вирішити питання подовження термінів валідності карток так щоб вони приймались і в торгівельній мережі і в інтернеті виходить можна - деякі банки це роблять. Ну а "самий технологічний ( у минулому) банк" або не знає про це або не хоче робити
Додано: Чет 22 гру, 2022 00:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Дякую за чудову нічну історію.
СПРАЦЮВАЛО. Сильно дякую.
-----------------------------
Серце і розум не піддурищ, тре з цього "українсько банчика " забирати кошти.
Пройшло як по маслу , даже підтвердження кодом не просило.
Отак , згуби карту і добра душа все винесе , на карту бомжика.
Додано: Чет 22 гру, 2022 00:38
Re: Байки про банки і не тільки....
У них свої методичні підходи.
Вони знають про ці терміни, але слова не скажуть.
Рекомендують по аналогії - або фізично топати в банк і гутарити за перевипуск , або користуватися додатком і робити діджітал карту, звичайно, якщо ПО банку це дозволяє.
А допиляти своє ПО СендМані, щоб коректно видавало звіт про помилку - це вище їх цінностей.
Додано: Чет 22 гру, 2022 00:55
Goodman
продленные карты - они с урезанным функционалом,
например при оплате в интернете вам тупо не даст ввести просроченный срок годности ... если до даты смерти она была привязана в гугл-пей - то проканает ... это франкенштейн ... из покойника конечно можно сделать тушку или чучело - но все равно это не живая особь
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|