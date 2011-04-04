Додано: Сер 21 гру, 2022 23:57

Goodman написав: moveton написав: Но при таких смутных вводных всё это гадание на кофейной гуще. Но при таких смутных вводных всё это гадание на кофейной гуще.

Украина не может навязать МПС понятие "продление срока действия карти в военное время" . Украина не может навязать МПС понятие "продление срока действия карти в военное время" .

Україна звісно не може бо вона не має правочинів з цього приводу з МПС. А ось банки, я так розумію можуть. Конкретний приклад маю фізичну б5 від Таса з терміном 10/22. В жовтні хотів перевипустити. Думав по строку буде безкоштовно. А мені ГЛ: "так у вас буде достроковий перевипуск!" Питаю як так адже жовтень надворі, а вони мені так ми свої картки до 1 січня 2023 пролонгували. Я їм так це ж лише для терміналів крамниць актуально, а в інтернеті я ж карткою заплатити не зможу ж? А вони мені а ось і ні - ми все порішали з МПС і тепер ваша картка офіційно до січня валідна - до речі - зверніть увагу у т2ю теж термін валідності картки вже 12/22 світить. Перереєстрував я її в гугль-валлеті з терміном 12/22 дійсно все працює. Спробував купити в інтернеті - якраз тема сертифікатів Сільпо була актуальна - так з новим терміном оплата проходить значить таки дійсно порішали з мпс. А зараз знову збирався телефонувати їм з приводу що до першого січня вже лишилось усього нічого - але глянув у т2ю а там вже термін знову змінився 03/23 світиться, хоча на фізичній ембосінг 10/22. Отже час знову по новому прив'язувати картку до гугль-валлету.Мораль із цієї історії виходить така що з МПС вирішити питання подовження термінів валідності карток так щоб вони приймались і в торгівельній мережі і в інтернеті виходить можна - деякі банки це роблять. Ну а "самий технологічний ( у минулому) банк" або не знає про це або не хоче робити