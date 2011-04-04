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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 171
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
12%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 00:58

IMPRINTER спасибо, услишал , деньги снимаю и забиваю обо всем.
вопрос бил - как дистанционно, без потерь витянуть деньги в такой неприятной ситуации с 11/22 + с минимальними телодвижениями.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 01:03

  Goodman написав:IMPRINTER спасибо, услишал , деньги снимаю и забиваю обо всем.
вопрос бил - как дистанционно, без потерь витянуть деньги в такой неприятной ситуации с 11/22 + с минимальними телодвижениями.


а какой банк-эмитент?
IMPRINTER
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