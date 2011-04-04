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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 гру, 2022 00:58
IMPRINTER спасибо, услишал , деньги снимаю и забиваю обо всем.
вопрос бил - как дистанционно, без потерь витянуть деньги в такой неприятной ситуации с 11/22 + с минимальними телодвижениями.
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Goodman
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Додано: Чет 22 гру, 2022 01:03
Goodman написав:IMPRINTER
спасибо, услишал , деньги снимаю и забиваю обо всем.
вопрос бил - как дистанционно, без потерь витянуть деньги в такой неприятной ситуации с 11/22 + с минимальними телодвижениями.
а какой банк-эмитент?
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Додано: Чет 22 гру, 2022 08:29
Goodman написав:вопрос бил - как дистанционно, без потерь витянуть деньги в такой неприятной ситуации с 11/22 + с минимальними телодвижениями.
Когда-то через альфу выводил в такой ситуации. Только не помню через какой из ихних ИБ.
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