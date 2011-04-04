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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1618161916201621>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 172
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
18
В двох
13%
22
Користуюся одним
12%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 00:58

IMPRINTER спасибо, услишал , деньги снимаю и забиваю обо всем.
вопрос бил - как дистанционно, без потерь витянуть деньги в такой неприятной ситуации с 11/22 + с минимальними телодвижениями.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 01:03

  Goodman написав:IMPRINTER спасибо, услишал , деньги снимаю и забиваю обо всем.
вопрос бил - как дистанционно, без потерь витянуть деньги в такой неприятной ситуации с 11/22 + с минимальними телодвижениями.


а какой банк-эмитент?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 08:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Goodman написав:вопрос бил - как дистанционно, без потерь витянуть деньги в такой неприятной ситуации с 11/22 + с минимальними телодвижениями.
Когда-то через альфу выводил в такой ситуации. Только не помню через какой из ихних ИБ.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:38

IMPRINTER Айбокс
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:02

Re: Байки про банки і не тільки....

Доброго дня, чи є варіанти продати доллар на міжбанку офіційно по курсу ближче до готівкового?
Sashulik
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:13

  Sashulik написав:Доброго дня, чи є варіанти продати доллар на міжбанку офіційно по курсу ближче до готівкового?

Самi як думаєте? Міжбанк то по суті біржа. Якщо знайдеться покупець купити по вашій ціні - то продасте. Але якщо крім вашої ціни у багатьох учасників ринку будуть цікавіші пропозиції то ваша заявка просто лишиться заявкою
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:25

Alien А хіба на міжбанку через воєнний стан не заборонено продавати дорожче ніж офф курс + % ?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:03

Дюрі-бачі так я помилився - ви правi - дiючий коридор з 21 липня ц.р. з 36,5686 до 36,9443 грн. Якщо нема продавцiв в межах цього коридору то продаж по 39,9443 здiйснює НБУ
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Доброе утро Как лучше поступить если в банке при выдаче валюты выдадут условно изношенную купюру которую не захотят принимать в других банках в ощаде или ургазе например в Полтаве банк та же ситуация была
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Требуйте замены не отходя от ка сы
Investor_K
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