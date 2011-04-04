IMPRINTER спасибо, услишал , деньги снимаю и забиваю обо всем.
вопрос бил - как дистанционно, без потерь витянуть деньги в такой неприятной ситуации с 11/22 + с минимальними телодвижениями.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 00:58
IMPRINTER спасибо, услишал , деньги снимаю и забиваю обо всем.
вопрос бил - как дистанционно, без потерь витянуть деньги в такой неприятной ситуации с 11/22 + с минимальними телодвижениями.
Додано: Чет 22 гру, 2022 01:03
Додано: Чет 22 гру, 2022 08:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Когда-то через альфу выводил в такой ситуации. Только не помню через какой из ихних ИБ.
Додано: Чет 22 гру, 2022 11:02
Re: Байки про банки і не тільки....
Доброго дня, чи є варіанти продати доллар на міжбанку офіційно по курсу ближче до готівкового?
Додано: Чет 22 гру, 2022 12:13
Самi як думаєте? Міжбанк то по суті біржа. Якщо знайдеться покупець купити по вашій ціні - то продасте. Але якщо крім вашої ціни у багатьох учасників ринку будуть цікавіші пропозиції то ваша заявка просто лишиться заявкою
Додано: Чет 22 гру, 2022 16:25
Alien А хіба на міжбанку через воєнний стан не заборонено продавати дорожче ніж офф курс + % ?
Додано: Чет 22 гру, 2022 17:03
Дюрі-бачі так я помилився - ви правi - дiючий коридор з 21 липня ц.р. з 36,5686 до 36,9443 грн. Якщо нема продавцiв в межах цього коридору то продаж по 39,9443 здiйснює НБУ
Додано: Нед 25 гру, 2022 10:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Доброе утро Как лучше поступить если в банке при выдаче валюты выдадут условно изношенную купюру которую не захотят принимать в других банках в ощаде или ургазе например в Полтаве банк та же ситуация была
Додано: Нед 25 гру, 2022 10:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Требуйте замены не отходя от ка сы
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