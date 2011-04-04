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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:02
Речь идёт когда уже сдаёшь купюру в другой банк они её просвечивают через микроскоп проверяют и говорят что не возьмут как тогда быть а когда берёшь с кассы все вроде нормальные на мой взгляд. в ощаде и Укргазе всегда находят какие-то погрешности и не берут
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Алексей77
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Додано: Нед 25 гру, 2022 11:03
Тогда тыкать везде. Может кто и возьмет
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Investor_K
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