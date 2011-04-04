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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1618161916201621

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 172
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
18
В двох
13%
22
Користуюся одним
12%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:02

Re: Байки про банки і не тільки....

Речь идёт когда уже сдаёшь купюру в другой банк они её просвечивают через микроскоп проверяют и говорят что не возьмут как тогда быть а когда берёшь с кассы все вроде нормальные на мой взгляд. в ощаде и Укргазе всегда находят какие-то погрешности и не берут
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:03

Re: Байки про банки і не тільки....

Тогда тыкать везде. Может кто и возьмет
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:46

  Investor_K написав:Тогда тыкать везде. Может кто и возьмет

самое реальное решение, для всех ситуаций.
flysoulfly
 
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  #<1 ... 1618161916201621
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