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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:02
Re: Байки про банки і не тільки....
Речь идёт когда уже сдаёшь купюру в другой банк они её просвечивают через микроскоп проверяют и говорят что не возьмут как тогда быть а когда берёшь с кассы все вроде нормальные на мой взгляд. в ощаде и Укргазе всегда находят какие-то погрешности и не берут
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:03
Re: Байки про банки і не тільки....
Тогда тыкать везде. Может кто и возьмет
Додано: Нед 25 гру, 2022 12:46
Додано: Нед 25 гру, 2022 18:51
Що не кажіть, але в цьому плані Україна давно попереду доброї половини світ!
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Додано: Нед 25 гру, 2022 19:47
У чому ж Україна попереду? Назвіть хоч один український необанк на власній ліцензії.
Додано: Пон 26 гру, 2022 14:05
1)
А кто сейчас из лидеров гривнедепо на один месяц ? и может где сейчас тематическая акция один_раз_и_только_у_нас, кто что знает ?
2)
А реальные столбы (на 3,6,9,12+ мес.) сейчас существуют? (не те что пополнение не более 2Х, 3Х от нач.суммы )
Додано: Пон 26 гру, 2022 14:41
Пишний гарно заПР-ся
і запиляв новий портал
POWER BANKING!
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