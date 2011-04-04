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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:02
Re: Байки про банки і не тільки....
Речь идёт когда уже сдаёшь купюру в другой банк они её просвечивают через микроскоп проверяют и говорят что не возьмут как тогда быть а когда берёшь с кассы все вроде нормальные на мой взгляд. в ощаде и Укргазе всегда находят какие-то погрешности и не берут
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:03
Re: Байки про банки і не тільки....
Тогда тыкать везде. Может кто и возьмет
Додано: Нед 25 гру, 2022 12:46
Додано: Нед 25 гру, 2022 18:51
Що не кажіть, але в цьому плані Україна давно попереду доброї половини світ!
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Додано: Нед 25 гру, 2022 19:47
У чому ж Україна попереду? Назвіть хоч один український необанк на власній ліцензії.
Додано: Пон 26 гру, 2022 14:05
1)
А кто сейчас из лидеров гривнедепо на один месяц ? и может где сейчас тематическая акция один_раз_и_только_у_нас, кто что знает ?
2)
А реальные столбы (на 3,6,9,12+ мес.) сейчас существуют? (не те что пополнение не более 2Х, 3Х от нач.суммы )
Додано: Пон 26 гру, 2022 14:41
Пишний гарно заПР-ся
і запиляв новий портал
POWER BANKING!
Додано: Пон 26 гру, 2022 16:27
Знаю радабанк: 16% через отделение и 16.5% через приложение. Альфа при пролонгации на второй срок (29 дней) с 15% до 17% повышается ставка.
Додано: Пон 26 гру, 2022 17:49
Условия снятия налички в банкоматах power banking
Додано: Пон 26 гру, 2022 18:14
Це на паперi. А по факту... Минулого тижня треба було вiддати борг 10000 грн. Якраз грошi були на ВсаКарта Пумба. Вставляю картку в банкомат ПУМБа - бачу завантажений 200тками - думаю хай йому грець - там же щось кукурiкали про "банкоматний роумiнг" - а поряд банкомат Ощада - люди бачу знiмають 500тки. Ось думаю i перевiрю що там за роумiнг. Ранок - спроба 1 - зняття 10К - вiдлуп - банкомат пише, що операцiя заблокована вашим банком, у ПУМБ-онлайн - пуш-повiдомлення "зателефонуйте у пiдтримку". Телефоную - WTF? - наша система заблокувала, розцiнивши той факт, що ви вiдмовились знiмати у банкоматi ПУМБа а через 5 хвилин спробували зняти в банкоматi iншого банку, як пiдозру на шахрайство. ЩОООО? Яке шахрайство - по картцi вводився правильний PIN? Нiчого не знаю - так вирiшила система. Спробуйте трохи пiзнiше i iншу суму.
Вечiр - спроба 2 - той же банкомат ощада - сума 9500 - вiдлуп - так само як i вранцi - банкомат пише, що операцiя заблокована вашим банком, у ПУМБ-онлайн - пуш-повiдомлення "зателефонуйте у пiдтримку". Телефоную - WTF? - вiдмовив у видачi банкомат а не ми. Як так - адже банкомат повiдомив про вiдсутнiсть саме дозволу банку емiтента банку i ви самi прислали пуш про необхiднiсть зателефонувати в пiдтримку - нiчого не знаю, знiмайте в банкоматах ПУМБа - усе буде гаразд. Дiватись нiкуди - знiмаю по 200, а банкомат ще видно м'яко кажучи не "дуже новий" за раз бiльше 30 банкнот не видавав. Отже з роумiнгом у мене якось не склалось. I грiшу саме на ПУМБ - тобто може банкомат iншого банку i готовий буде вам видати потрiбну суму, але тут палки в колеса запхне вам несподiвано банк емiтент картки.
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