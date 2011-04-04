Додано: Пон 26 гру, 2022 18:14

Це на паперi. А по факту... Минулого тижня треба було вiддати борг 10000 грн. Якраз грошi були на ВсаКарта Пумба. Вставляю картку в банкомат ПУМБа - бачу завантажений 200тками - думаю хай йому грець - там же щось кукурiкали про "банкоматний роумiнг" - а поряд банкомат Ощада - люди бачу знiмають 500тки. Ось думаю i перевiрю що там за роумiнг. Ранок - спроба 1 - зняття 10К - вiдлуп - банкомат пише, що операцiя заблокована вашим банком, у ПУМБ-онлайн - пуш-повiдомлення "зателефонуйте у пiдтримку". Телефоную - WTF? - наша система заблокувала, розцiнивши той факт, що ви вiдмовились знiмати у банкоматi ПУМБа а через 5 хвилин спробували зняти в банкоматi iншого банку, як пiдозру на шахрайство. ЩОООО?Яке шахрайство - по картцi вводився правильний PIN? Нiчого не знаю - так вирiшила система. Спробуйте трохи пiзнiше i iншу суму.Вечiр - спроба 2 - той же банкомат ощада - сума 9500 - вiдлуп - так само як i вранцi - банкомат пише, що операцiя заблокована вашим банком, у ПУМБ-онлайн - пуш-повiдомлення "зателефонуйте у пiдтримку". Телефоную - WTF? - вiдмовив у видачi банкомат а не ми. Як так - адже банкомат повiдомив про вiдсутнiсть саме дозволу банку емiтента банку i ви самi прислали пуш про необхiднiсть зателефонувати в пiдтримку - нiчого не знаю, знiмайте в банкоматах ПУМБа - усе буде гаразд. Дiватись нiкуди - знiмаю по 200, а банкомат ще видно м'яко кажучи не "дуже новий" за раз бiльше 30 банкнот не видавав. Отже з роумiнгом у мене якось не склалось. I грiшу саме на ПУМБ - тобто може банкомат iншого банку i готовий буде вам видати потрiбну суму, але тут палки в колеса запхне вам несподiвано банк емiтент картки.