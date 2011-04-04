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valya написав:Alien Мабуть ключові слова - Минулого тижня ...
Про "банкоматний роумінг" привату та ощаду було "прокукурікано" набагато раніше ніж я вирішив його потестити. До того ж мій приклад більше про те що на жаль банки емітенти можуть чинити спротив бажанню клієнтів скористатись "роумінгом"