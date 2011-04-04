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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1619162016211622

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 172
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
18
В двох
13%
22
Користуюся одним
12%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:20

Alien
:D Мабуть ключові слова - Минулого тижня ...
valya
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:33

  flysoulfly написав:1)
А кто сейчас из лидеров гривнедепо на один месяц ? и может где сейчас тематическая акция один_раз_и_только_у_нас, кто что знает ?

як варіант
https://ap-bank.com/ru/individual-deposits

  flysoulfly написав:2)
А реальные столбы (на 3,6,9,12+ мес.) сейчас существуют? (не те что пополнение не более 2Х, 3Х от нач.суммы )

https://www.pumb.ua/ru/deposit/steel
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:42

  valya написав:Alien
:D Мабуть ключові слова - Минулого тижня ...

Про "банкоматний роумінг" привату та ощаду було "прокукурікано" набагато раніше ніж я вирішив його потестити. До того ж мій приклад більше про те що на жаль банки емітенти можуть чинити спротив бажанню клієнтів скористатись "роумінгом"
Alien
 
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  #<1 ... 1619162016211622
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