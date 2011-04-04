Alien
Мабуть ключові слова - Минулого тижня ...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 гру, 2022 21:33
як варіант
Додано: Пон 26 гру, 2022 21:42
Додано: Вів 27 гру, 2022 01:24
У Корезоїда усе під контролем - залишилося просто розслабитися.
Банку емітенту вигідніше, щоб ви зняли у чужому банкоматі, бо це їм обійдеться дешевше, ніж проводити позачергову інкасацію. Конкретно у Вашому випадку ПУМБ чинить спротив не зняттю готівки, а самому своєму існуванню, щоразу вигадуючи усе креативніші способи стати ще незручнішим для клієнтів, ніж був учора.
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