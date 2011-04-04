Alien
Мабуть ключові слова - Минулого тижня ...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 гру, 2022 21:33
як варіант
Додано: Пон 26 гру, 2022 21:42
Додано: Вів 27 гру, 2022 01:24
У Корезоїда усе під контролем - залишилося просто розслабитися.
Банку емітенту вигідніше, щоб ви зняли у чужому банкоматі, бо це їм обійдеться дешевше, ніж проводити позачергову інкасацію. Конкретно у Вашому випадку ПУМБ чинить спротив не зняттю готівки, а самому своєму існуванню, щоразу вигадуючи усе креативніші способи стати ще незручнішим для клієнтів, ніж був учора.
Додано: Вів 27 гру, 2022 10:33
Сигнал для колекціонерів-боністів-нумізматів
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З 1 січня 2023 року Нацбанк почне вилучати паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років для їх заміни на оновлені грошові знаки. Замість них в обіг надійдуть обігові монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року і банкноти номіналами 20 та 100 грн нового покоління.
Додано: Вів 27 гру, 2022 10:42
Re: Байки про банки і не тільки....
А 50 грн?
Додано: Сер 28 гру, 2022 08:47
Investor_K Отримав оновлені 50-ки зразка 2019.
Появився новий рейтинг
Мільярдерів поменшало і вони збідніли, але приємно, що інтелект капіталізується:
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