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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1619162016211622

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 173
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
48
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
18
В двох
13%
22
Користуюся одним
12%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:20

Alien
:D Мабуть ключові слова - Минулого тижня ...
valya
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:33

  flysoulfly написав:1)
А кто сейчас из лидеров гривнедепо на один месяц ? и может где сейчас тематическая акция один_раз_и_только_у_нас, кто что знает ?

як варіант
https://ap-bank.com/ru/individual-deposits

  flysoulfly написав:2)
А реальные столбы (на 3,6,9,12+ мес.) сейчас существуют? (не те что пополнение не более 2Х, 3Х от нач.суммы )

https://www.pumb.ua/ru/deposit/steel
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:42

  valya написав:Alien
:D Мабуть ключові слова - Минулого тижня ...

Про "банкоматний роумінг" привату та ощаду було "прокукурікано" набагато раніше ніж я вирішив його потестити. До того ж мій приклад більше про те що на жаль банки емітенти можуть чинити спротив бажанню клієнтів скористатись "роумінгом"
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:24

  Alien написав::shock: Яке шахрайство - по картцi вводився правильний PIN? Нiчого не знаю - так вирiшила система.

У Корезоїда усе під контролем - залишилося просто розслабитися.
  Alien написав:До того ж мій приклад більше про те що на жаль банки емітенти можуть чинити спротив бажанню клієнтів скористатись "роумінгом"

Банку емітенту вигідніше, щоб ви зняли у чужому банкоматі, бо це їм обійдеться дешевше, ніж проводити позачергову інкасацію. Конкретно у Вашому випадку ПУМБ чинить спротив не зняттю готівки, а самому своєму існуванню, щоразу вигадуючи усе креативніші способи стати ще незручнішим для клієнтів, ніж був учора.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:33

Сигнал для колекціонерів-боністів-нумізматів
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З 1 січня 2023 року Нацбанк почне вилучати паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років для їх заміни на оновлені грошові знаки. Замість них в обіг надійдуть обігові монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року і банкноти номіналами 20 та 100 грн нового покоління.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:42

Re: Байки про банки і не тільки....

А 50 грн?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 08:47

Investor_K Отримав оновлені 50-ки зразка 2019.

Появився новий рейтинг
Рейтинг найбагатших воєнного часу https://forbes.ua/money/reyting-naybaga ... 2022-10741
Forbes Україна

Мільярдерів поменшало і вони збідніли, але приємно, що інтелект капіталізується:
А ось на другий і третій рядки рейтингу піднялися айтішники — творці сервісу Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко. Їхні статки зросли з $2,3 млрд до $4 млрд.https://biz.nv.ua/ukr/markets/reyting-f ... 93580.html
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:57

Сегодня какие-то банки только до 12-13 работают? У кого есть инфа?
flysoulfly
 
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