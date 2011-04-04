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valya написав:Alien Мабуть ключові слова - Минулого тижня ...
Про "банкоматний роумінг" привату та ощаду було "прокукурікано" набагато раніше ніж я вирішив його потестити. До того ж мій приклад більше про те що на жаль банки емітенти можуть чинити спротив бажанню клієнтів скористатись "роумінгом"
Alien написав::shock: Яке шахрайство - по картцi вводився правильний PIN? Нiчого не знаю - так вирiшила система.
У Корезоїда усе під контролем - залишилося просто розслабитися.
Alien написав:До того ж мій приклад більше про те що на жаль банки емітенти можуть чинити спротив бажанню клієнтів скористатись "роумінгом"
Банку емітенту вигідніше, щоб ви зняли у чужому банкоматі, бо це їм обійдеться дешевше, ніж проводити позачергову інкасацію. Конкретно у Вашому випадку ПУМБ чинить спротив не зняттю готівки, а самому своєму існуванню, щоразу вигадуючи усе креативніші способи стати ще незручнішим для клієнтів, ніж був учора.
Сигнал для колекціонерів-боністів-нумізматів ------- З 1 січня 2023 року Нацбанк почне вилучати паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років для їх заміни на оновлені грошові знаки. Замість них в обіг надійдуть обігові монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року і банкноти номіналами 20 та 100 грн нового покоління.