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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 173
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
48
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
18
В двох
13%
22
Користуюся одним
12%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:07

Шановні колеги!
Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Щиро бажаю Вам щастя, успіхів, наснаги у здійсненні всіх задумів. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік хай стане роком миру, злагоди та процвітання. Нехай завжди Вам посміхається доля, несуть тільки радість прожиті роки, хай здоров’я не зрадить ніколи, та збудуться мрії, бажання, думки!

Щасливого Нового року та Різдва Христового!

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greenozon
 
Повідомлень: 14522
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 19:07

  greenozon написав:Шановні колеги!
Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Щиро бажаю Вам щастя, успіхів, наснаги у здійсненні всіх задумів. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік хай стане роком миру, злагоди та процвітання. Нехай завжди Вам посміхається доля, несуть тільки радість прожиті роки, хай здоров’я не зрадить ніколи, та збудуться мрії, бажання, думки!

Щасливого Нового року та Різдва Христового!

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Навхаєм
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8208
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
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