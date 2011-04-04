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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:07
Шановні колеги!
Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Щиро бажаю Вам щастя, успіхів, наснаги у здійсненні всіх задумів. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік хай стане роком миру, злагоди та процвітання. Нехай завжди Вам посміхається доля, несуть тільки радість прожиті роки, хай здоров’я не зрадить ніколи, та збудуться мрії, бажання, думки!
Щасливого Нового року та Різдва Христового!
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greenozon
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Додано: Суб 31 гру, 2022 19:07
greenozon написав:
Шановні колеги!
Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Щиро бажаю Вам щастя, успіхів, наснаги у здійсненні всіх задумів. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік хай стане роком миру, злагоди та процвітання. Нехай завжди Вам посміхається доля, несуть тільки радість прожиті роки, хай здоров’я не зрадить ніколи, та збудуться мрії, бажання, думки!
Щасливого Нового року та Різдва Христового!
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Investor_K
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Додано: Суб 31 гру, 2022 19:20
Investor_K написав: greenozon написав:
Шановні колеги!
Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Щиро бажаю Вам щастя, успіхів, наснаги у здійсненні всіх задумів. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік хай стане роком миру, злагоди та процвітання. Нехай завжди Вам посміхається доля, несуть тільки радість прожиті роки, хай здоров’я не зрадить ніколи, та збудуться мрії, бажання, думки!
Щасливого Нового року та Різдва Христового!
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Додано: Суб 31 гру, 2022 20:43
Хай Вищі Сили принесуть Мир Україні, відродження і процвітання. І хай будуть покарані всі, хто винен в цій війні.
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