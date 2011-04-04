Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Шановні колеги! Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Щиро бажаю Вам щастя, успіхів, наснаги у здійсненні всіх задумів. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік хай стане роком миру, злагоди та процвітання. Нехай завжди Вам посміхається доля, несуть тільки радість прожиті роки, хай здоров’я не зрадить ніколи, та збудуться мрії, бажання, думки!
greenozon написав:Шановні колеги! Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Щиро бажаю Вам щастя, успіхів, наснаги у здійсненні всіх задумів. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік хай стане роком миру, злагоди та процвітання. Нехай завжди Вам посміхається доля, несуть тільки радість прожиті роки, хай здоров’я не зрадить ніколи, та збудуться мрії, бажання, думки!
greenozon написав:Шановні колеги! Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Щиро бажаю Вам щастя, успіхів, наснаги у здійсненні всіх задумів. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік хай стане роком миру, злагоди та процвітання. Нехай завжди Вам посміхається доля, несуть тільки радість прожиті роки, хай здоров’я не зрадить ніколи, та збудуться мрії, бажання, думки!
Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?