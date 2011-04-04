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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1621162216231624>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 173
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
48
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
18
В двох
13%
22
Користуюся одним
12%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:07

Шановні колеги!
Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Щиро бажаю Вам щастя, успіхів, наснаги у здійсненні всіх задумів. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік хай стане роком миру, злагоди та процвітання. Нехай завжди Вам посміхається доля, несуть тільки радість прожиті роки, хай здоров’я не зрадить ніколи, та збудуться мрії, бажання, думки!

Щасливого Нового року та Різдва Христового!

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 19:07

  greenozon написав:Шановні колеги!
Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Щиро бажаю Вам щастя, успіхів, наснаги у здійсненні всіх задумів. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік хай стане роком миру, злагоди та процвітання. Нехай завжди Вам посміхається доля, несуть тільки радість прожиті роки, хай здоров’я не зрадить ніколи, та збудуться мрії, бажання, думки!

Щасливого Нового року та Різдва Христового!

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Навхаєм
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 19:20

  Investor_K написав:
  greenozon написав:Шановні колеги!
Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Щиро бажаю Вам щастя, успіхів, наснаги у здійсненні всіх задумів. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік хай стане роком миру, злагоди та процвітання. Нехай завжди Вам посміхається доля, несуть тільки радість прожиті роки, хай здоров’я не зрадить ніколи, та збудуться мрії, бажання, думки!

Щасливого Нового року та Різдва Христового!

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Навхаєм

Лехаим!
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 20:43

Хай Вищі Сили принесуть Мир Україні, відродження і процвітання. І хай будуть покарані всі, хто винен в цій війні.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 04:15

Топ-10 найбільш прибуткових банків за 11 місяців 2022 року

Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 07:49

  klug написав:Топ-10 найбільш прибуткових банків за 11 місяців 2022 року

Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?

а з чим незгодні, що не так? :)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:30

  klug написав:Топ-10 найбільш прибуткових банків за 11 місяців 2022 року

Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?

Відбувається "ловкость рук". Особливо з Приватом, де діра 5млрд баксів "превращается" в прибуток, і сама себе латає діра в балансі
CasseroleHead
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:40

  CasseroleHead написав:
  klug написав:Топ-10 найбільш прибуткових банків за 11 місяців 2022 року

Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?

Відбувається "ловкость рук". Особливо з Приватом, де діра 5млрд баксів "превращается" в прибуток, і сама себе латає діра в балансі

неплатоспроможні кредити ІВК вже враховані в збитках. а поточний прибуток обумовлений високими доходами від процентів та комісій - найбільший банк ;) питання хіба що до резервів на кредити - але с першого погляду вони й так чималі.

а ось ви своїм повідомленням як раз "тень на плетень наводите"
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:11

  Shaman написав:
  klug написав:Топ-10 найбільш прибуткових банків за 11 місяців 2022 року

Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?

а з чим незгодні, що не так? :)

Не незгоден, а здивований. Здивований здатністю дрібних кишенькових банок показати прибутки вищі з грандів, наприклад. Також здивований прибуткам неповоротких євродочок, що працюють, як сонні мух, але мають результат кращий за тих, хто день і ніч намагається щось напарити клієнтам.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:43

  klug написав:
  Shaman написав:
  klug написав:Топ-10 найбільш прибуткових банків за 11 місяців 2022 року

Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?

а з чим незгодні, що не так? :)

Не незгоден, а здивований. Здивований здатністю дрібних кишенькових банок показати прибутки вищі з грандів, наприклад. Також здивований прибуткам неповоротких євродочок, що працюють, як сонні мух, але мають результат кращий за тих, хто день і ніч намагається щось напарити клієнтам.

Так справа у тiм що прибутковiсть це геть ненадiйний показник для оцiнки дiяльностi банкiв. Адже прибуток (не реальний а той що показують по балансу) формують мiж iншим нарахованi але не отриманi доходи i одночасно зменшують вiдрахування до рiзноманiтних резервiв. Iншими словами банк який наприклад показав у прибутку вiдсотки по кредиту якi йому може й нiколи не надiйдуть i при цьому оцiнив кредит як "стандартний" (бо просрочка в нього виникне лише 3 сiчня) а тому не сформував пiд цей кредит резерви виглядатиме привабливо прибутковим на фонi iншого банку у якого виникла по клiєнту просрочка а тому вiн поки списав з балансу неотриманi поки вiдсотки i сформував пiд його кредит 100% резерву оскiльки там немає лiквiдної застави.
Але клiєнт першого банку вже втiк у Канаду, повертатись не збирається, а його лiквiдна застава знаходиться у Марiуполi, а тому i вiдсотки i кредит його для банку скоро стануть збитками, a клiєнт другого банку працює в Українi мав певнi касовi розриви, але пiсля Рiздва йому мають надiйти кошти вiд замовника i вiн повнiстю розрахується з банком, внаслiдок чого останнiй i вiдсотки нарахує знов i резерви пiд кредит розформує. Отак дуже часто буває з таким дивним показником як прибуток, тому його сприймати треба лише з ув'язкою iз станом кредитного портфеля, станом формування резервiв пiд кредитнi ризики та частки у доходах нарахованих але неотриманих процентiв так комiсiй. Але зазвичай цю iнформацiю ще треба пошукати на вiдмiну вiд доступного показника "прибуток" (який часто виявляється намальованим).
Alien
 
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