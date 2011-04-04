Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:43

klug написав: Shaman написав: klug написав: Топ-10 найбільш прибуткових банків за 11 місяців 2022 року



Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року? Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?

а з чим незгодні, що не так? а з чим незгодні, що не так?

Не незгоден, а здивований. Здивований здатністю дрібних кишенькових банок показати прибутки вищі з грандів, наприклад. Також здивований прибуткам неповоротких євродочок, що працюють, як сонні мух, але мають результат кращий за тих, хто день і ніч намагається щось напарити клієнтам. Не незгоден, а здивований. Здивований здатністю дрібних кишенькових банок показати прибутки вищі з грандів, наприклад. Також здивований прибуткам неповоротких євродочок, що працюють, як сонні мух, але мають результат кращий за тих, хто день і ніч намагається щось напарити клієнтам.

Так справа у тiм що прибутковiсть це геть ненадiйний показник для оцiнки дiяльностi банкiв. Адже прибуток (не реальний а той що показують по балансу) формують мiж iншим нарахованi але не отриманi доходи i одночасно зменшують вiдрахування до рiзноманiтних резервiв. Iншими словами банк який наприклад показав у прибутку вiдсотки по кредиту якi йому може й нiколи не надiйдуть i при цьому оцiнив кредит як "стандартний" (бо просрочка в нього виникне лише 3 сiчня) а тому не сформував пiд цей кредит резерви виглядатиме привабливо прибутковим на фонi iншого банку у якого виникла по клiєнту просрочка а тому вiн поки списав з балансу неотриманi поки вiдсотки i сформував пiд його кредит 100% резерву оскiльки там немає лiквiдної застави.Але клiєнт першого банку вже втiк у Канаду, повертатись не збирається, а його лiквiдна застава знаходиться у Марiуполi, а тому i вiдсотки i кредит його для банку скоро стануть збитками, a клiєнт другого банку працює в Українi мав певнi касовi розриви, але пiсля Рiздва йому мають надiйти кошти вiд замовника i вiн повнiстю розрахується з банком, внаслiдок чого останнiй i вiдсотки нарахує знов i резерви пiд кредит розформує. Отак дуже часто буває з таким дивним показником як прибуток, тому його сприймати треба лише з ув'язкою iз станом кредитного портфеля, станом формування резервiв пiд кредитнi ризики та частки у доходах нарахованих але неотриманих процентiв так комiсiй. Але зазвичай цю iнформацiю ще треба пошукати на вiдмiну вiд доступного показника "прибуток" (який часто виявляється намальованим).