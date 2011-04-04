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Шановні колеги! Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Щиро бажаю Вам щастя, успіхів, наснаги у здійсненні всіх задумів. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік хай стане роком миру, злагоди та процвітання. Нехай завжди Вам посміхається доля, несуть тільки радість прожиті роки, хай здоров’я не зрадить ніколи, та збудуться мрії, бажання, думки!
greenozon написав:Шановні колеги! Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Щиро бажаю Вам щастя, успіхів, наснаги у здійсненні всіх задумів. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік хай стане роком миру, злагоди та процвітання. Нехай завжди Вам посміхається доля, несуть тільки радість прожиті роки, хай здоров’я не зрадить ніколи, та збудуться мрії, бажання, думки!
greenozon написав:Шановні колеги! Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Щиро бажаю Вам щастя, успіхів, наснаги у здійсненні всіх задумів. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступний рік хай стане роком миру, злагоди та процвітання. Нехай завжди Вам посміхається доля, несуть тільки радість прожиті роки, хай здоров’я не зрадить ніколи, та збудуться мрії, бажання, думки!
Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?
Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?
Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?
Відбувається "ловкость рук". Особливо з Приватом, де діра 5млрд баксів "превращается" в прибуток, і сама себе латає діра в балансі
Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?
Відбувається "ловкость рук". Особливо з Приватом, де діра 5млрд баксів "превращается" в прибуток, і сама себе латає діра в балансі
неплатоспроможні кредити ІВК вже враховані в збитках. а поточний прибуток обумовлений високими доходами від процентів та комісій - найбільший банк питання хіба що до резервів на кредити - але с першого погляду вони й так чималі.
а ось ви своїм повідомленням як раз "тень на плетень наводите"
Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?
а з чим незгодні, що не так?
Не незгоден, а здивований. Здивований здатністю дрібних кишенькових банок показати прибутки вищі з грандів, наприклад. Також здивований прибуткам неповоротких євродочок, що працюють, як сонні мух, але мають результат кращий за тих, хто день і ніч намагається щось напарити клієнтам.
Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?
а з чим незгодні, що не так?
Не незгоден, а здивований. Здивований здатністю дрібних кишенькових банок показати прибутки вищі з грандів, наприклад. Також здивований прибуткам неповоротких євродочок, що працюють, як сонні мух, але мають результат кращий за тих, хто день і ніч намагається щось напарити клієнтам.
Так справа у тiм що прибутковiсть це геть ненадiйний показник для оцiнки дiяльностi банкiв. Адже прибуток (не реальний а той що показують по балансу) формують мiж iншим нарахованi але не отриманi доходи i одночасно зменшують вiдрахування до рiзноманiтних резервiв. Iншими словами банк який наприклад показав у прибутку вiдсотки по кредиту якi йому може й нiколи не надiйдуть i при цьому оцiнив кредит як "стандартний" (бо просрочка в нього виникне лише 3 сiчня) а тому не сформував пiд цей кредит резерви виглядатиме привабливо прибутковим на фонi iншого банку у якого виникла по клiєнту просрочка а тому вiн поки списав з балансу неотриманi поки вiдсотки i сформував пiд його кредит 100% резерву оскiльки там немає лiквiдної застави. Але клiєнт першого банку вже втiк у Канаду, повертатись не збирається, а його лiквiдна застава знаходиться у Марiуполi, а тому i вiдсотки i кредит його для банку скоро стануть збитками, a клiєнт другого банку працює в Українi мав певнi касовi розриви, але пiсля Рiздва йому мають надiйти кошти вiд замовника i вiн повнiстю розрахується з банком, внаслiдок чого останнiй i вiдсотки нарахує знов i резерви пiд кредит розформує. Отак дуже часто буває з таким дивним показником як прибуток, тому його сприймати треба лише з ув'язкою iз станом кредитного портфеля, станом формування резервiв пiд кредитнi ризики та частки у доходах нарахованих але неотриманих процентiв так комiсiй. Але зазвичай цю iнформацiю ще треба пошукати на вiдмiну вiд доступного показника "прибуток" (який часто виявляється намальованим).