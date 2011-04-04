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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 175
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
19
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:45

  klug написав:
  Shaman написав:
  klug написав:Топ-10 найбільш прибуткових банків за 11 місяців 2022 року

Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?

а з чим незгодні, що не так? :)

Не незгоден, а здивований. Здивований здатністю дрібних кишенькових банок показати прибутки вищі з грандів, наприклад. Також здивований прибуткам неповоротких євродочок, що працюють, як сонні мух, але мають результат кращий за тих, хто день і ніч намагається щось напарити клієнтам.

трохи вище вже відповіли про основну причину цього року - нарахування резервів.

для порівняння - за 11 міс 2022 доходи банків склали - 231 ярд грн, за аналогічний період минулого року - 165 ярдів грн. але сформовані резерви за 2021 рік - 8 ярдів, за 2022 - вже 113 ярдів грн. а от резерви дуже залежать від керівництва банку - це дуже творчий процес. :)

в кризовий період як раз євробанки з їх консервативним підходом на коні - менше проблемних клієнтів.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:33

Alien
Навіть, якщо прийняти Вашу теорію за основну, все ж дивує, що у Прокредита та Правекса клієнти дременули в Канаду одразу, а у Айбокса та Ощада чомусь чекають аж до січня 2023. Все ж загальний прибуток чи збиток певним чином характеризує ситуацію у банці загалом.

P.S. аналогічна стаття про збитки https://minfin.com.ua/ua/2023/01/05/98485572/ до Сіми та Газу, але дивно, що Ощад не з ними.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:але дивно, що Ощад не з ними.


підказка - зараз все пишно-ладно :) тому так
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:03

Форумчани.Кто нибудь подскажет,где-то можно получить кэшбэк за покупку на али экспрэс?Спасибо.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:08

  Вадимка написав:Форумчани.Кто нибудь подскажет,где-то можно получить кэшбэк за покупку на али экспрэс?Спасибо.

наприклад летишопс - https://letyshops.com/us/shops/aliexpress-ww
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:17

greenozon Спасибо.А по украинским картам с кэшбэном нет?
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:31

  Вадимка написав:greenozon Спасибо.А по украинским картам с кэшбэном нет?
Якщо в Альфi/Сенсi вам в цьому мiсяцi пропонувались "маркеплейси" i ви обрали, то кешбек вам буде
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:42

  klug написав:Також здивований прибуткам неповоротких євродочок, що працюють, як сонні мух


см на Сити и на Инг для понимания чем евробанки занимаются, им розница - это так... укрСиб вообще в открытую деньги раздает, чуток маскируя под приличия
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:47

  cohan написав:
  klug написав:Також здивований прибуткам неповоротких євродочок, що працюють, як сонні мух


см на Сити и на Инг для понимания чем евробанки занимаются, им розница - это так... укрСиб вообще в открытую деньги раздает, чуток маскируя под приличия

це ви про що?
Shaman
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