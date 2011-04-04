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Лиш подивіться на цю компанію. До Прихвату питань немає, решта там як опинилися, особливо у такому порядку??? Сибас та Райф у топі, Південний та Айбокс обігнали ОТП. Що відбувається взагалі? Чекаємо, що Оксі натягне ПУМБу за підсумками року?
а з чим незгодні, що не так?
Не незгоден, а здивований. Здивований здатністю дрібних кишенькових банок показати прибутки вищі з грандів, наприклад. Також здивований прибуткам неповоротких євродочок, що працюють, як сонні мух, але мають результат кращий за тих, хто день і ніч намагається щось напарити клієнтам.
трохи вище вже відповіли про основну причину цього року - нарахування резервів.
для порівняння - за 11 міс 2022 доходи банків склали - 231 ярд грн, за аналогічний період минулого року - 165 ярдів грн. але сформовані резерви за 2021 рік - 8 ярдів, за 2022 - вже 113 ярдів грн. а от резерви дуже залежать від керівництва банку - це дуже творчий процес.
в кризовий період як раз євробанки з їх консервативним підходом на коні - менше проблемних клієнтів.
Alien Навіть, якщо прийняти Вашу теорію за основну, все ж дивує, що у Прокредита та Правекса клієнти дременули в Канаду одразу, а у Айбокса та Ощада чомусь чекають аж до січня 2023. Все ж загальний прибуток чи збиток певним чином характеризує ситуацію у банці загалом.