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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 січ, 2023 19:56
Shaman написав: cohan написав: klug написав:
Також здивований прибуткам неповоротких євродочок, що працюють, як сонні мух
см на Сити и на Инг для понимания чем евробанки занимаются, им розница - это так... укрСиб вообще в открытую деньги раздает
, чуток маскируя под приличия
це ви про що?
Банка зо два роки роздавала від 500 до 1000 грн/міч на клієнта, не дуже пручаючись зловживанням. Цього року зекономила і на тому вирвалася у топ, принаймні у бурхливій фантазії cohan
'а.
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