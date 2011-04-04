Банка зо два роки роздавала від 500 до 1000 грн/міч на клієнта, не дуже пручаючись зловживанням. Цього року зекономила і на тому вирвалася у топ, принаймні у бурхливій фантазії cohan'а.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 січ, 2023 19:56
Банка зо два роки роздавала від 500 до 1000 грн/міч на клієнта, не дуже пручаючись зловживанням. Цього року зекономила і на тому вирвалася у топ, принаймні у бурхливій фантазії cohan'а.
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:06
Можете подсказать, кто сейчас дает более-менее процент на остаток по пенсионной карте?
Выбираю банк для своих пенсионеров. Сами они не будут заниматься какими-то депо, а так, хоть что-то капнет на остаток
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:29
Re: Байки про банки і не тільки....
таке питання: а где разменять крупные (500-1000) на мелкие - по 5-10-20 грн? кассы опрашивать - понятно, но может что-то есть навроде НБУ на Контрактовой (где юбилейные продают) - внезапно понадобилось несколько тыс, а вспоминаю что в кассах нос воротят от просьб
|