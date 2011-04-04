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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 січ, 2023 19:56
Shaman написав: cohan написав: klug написав:
Також здивований прибуткам неповоротких євродочок, що працюють, як сонні мух
см на Сити и на Инг для понимания чем евробанки занимаются, им розница - это так... укрСиб вообще в открытую деньги раздает
, чуток маскируя под приличия
це ви про що?
Банка зо два роки роздавала від 500 до 1000 грн/міч на клієнта, не дуже пручаючись зловживанням. Цього року зекономила і на тому вирвалася у топ, принаймні у бурхливій фантазії cohan
'а.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 22:06
Можете подсказать, кто сейчас дает более-менее процент на остаток по пенсионной карте?
Выбираю банк для своих пенсионеров. Сами они не будут заниматься какими-то депо, а так, хоть что-то капнет на остаток
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la9
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Додано: Нед 08 січ, 2023 22:29
таке питання: а где разменять крупные (500-1000) на мелкие - по 5-10-20 грн? кассы опрашивать - понятно, но может что-то есть навроде НБУ на Контрактовой (где юбилейные продают) - внезапно понадобилось несколько тыс, а вспоминаю что в кассах нос воротят от просьб
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cohan
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Додано: Нед 08 січ, 2023 22:31
На кассе супермаркета может снять с карты?
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demichh
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Додано: Нед 08 січ, 2023 22:33
IMPRINTER Спасибо всем кто ответил.Попробую
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Вадимка
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Додано: Пон 09 січ, 2023 12:33
la9 написав:
Можете подсказать, кто сейчас дает более-менее процент на остаток по пенсионной карте?
Выбираю банк для своих пенсионеров. Сами они не будут заниматься какими-то депо, а так, хоть что-то капнет на остаток
До речі цікава тема!
де ще окрім А-Банку є безподаткові депозити?
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greenozon
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Додано: Пон 09 січ, 2023 13:51
greenozon написав: la9 написав:
Можете подсказать, кто сейчас дает более-менее процент на остаток по пенсионной карте?
Выбираю банк для своих пенсионеров. Сами они не будут заниматься какими-то депо, а так, хоть что-то капнет на остаток
До речі цікава тема!
де ще окрім А-Банку є безподаткові депозити?
конвертационные же
кстати интересно что с податакми с депо НБУ тех что положил забрал по курсу
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cohan
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Додано: Пон 09 січ, 2023 13:55
demichh написав:
На кассе супермаркета может снять с карты?
оббежал сегоддня по быстрому "морковку на размен"
в супермаркетах идет туго, в паре даже отказали - нету сдачи, еле получается 200-100 отдать
к счастью, нашелся банчик где наличиствует в товарных количествах
взял на пять+
также благодарность объявляется Ощадбанку - без вопросов 500
и Альфе - без вопросов 1000
остальным ленивым с генераторами и без - ганьба
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cohan
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Додано: Пон 09 січ, 2023 14:59
cohan написав: greenozon написав: la9 написав:
Можете подсказать, кто сейчас дает более-менее процент на остаток по пенсионной карте?
Выбираю банк для своих пенсионеров. Сами они не будут заниматься какими-то депо, а так, хоть что-то капнет на остаток
До речі цікава тема!
де ще окрім А-Банку є безподаткові депозити?
конвертационные же
кстати интересно что с податакми с депо НБУ тех что положил забрал по курсу
тут більше фокус на пенсіонерах...
хоча ніхто ж і їм не забороняє бавитись в цю карколомну гру із НБУ!
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greenozon
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