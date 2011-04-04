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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 175
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
19
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:56

  Shaman написав:
  cohan написав:
  klug написав:Також здивований прибуткам неповоротких євродочок, що працюють, як сонні мух


см на Сити и на Инг для понимания чем евробанки занимаются, им розница - это так... укрСиб вообще в открытую деньги раздает, чуток маскируя под приличия

це ви про що?

Банка зо два роки роздавала від 500 до 1000 грн/міч на клієнта, не дуже пручаючись зловживанням. Цього року зекономила і на тому вирвалася у топ, принаймні у бурхливій фантазії cohan'а.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:06

Можете подсказать, кто сейчас дает более-менее процент на остаток по пенсионной карте?
Выбираю банк для своих пенсионеров. Сами они не будут заниматься какими-то депо, а так, хоть что-то капнет на остаток
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:29

Re: Байки про банки і не тільки....

таке питання: а где разменять крупные (500-1000) на мелкие - по 5-10-20 грн? кассы опрашивать - понятно, но может что-то есть навроде НБУ на Контрактовой (где юбилейные продают) - внезапно понадобилось несколько тыс, а вспоминаю что в кассах нос воротят от просьб
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:31

На кассе супермаркета может снять с карты?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:33

IMPRINTER Спасибо всем кто ответил.Попробую
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:33

  la9 написав:Можете подсказать, кто сейчас дает более-менее процент на остаток по пенсионной карте?
Выбираю банк для своих пенсионеров. Сами они не будут заниматься какими-то депо, а так, хоть что-то капнет на остаток


До речі цікава тема!

де ще окрім А-Банку є безподаткові депозити?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:51

  greenozon написав:
  la9 написав:Можете подсказать, кто сейчас дает более-менее процент на остаток по пенсионной карте?
Выбираю банк для своих пенсионеров. Сами они не будут заниматься какими-то депо, а так, хоть что-то капнет на остаток


До речі цікава тема!

де ще окрім А-Банку є безподаткові депозити?


конвертационные же :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
кстати интересно что с податакми с депо НБУ тех что положил забрал по курсу
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:55

  demichh написав:На кассе супермаркета может снять с карты?

оббежал сегоддня по быстрому "морковку на размен"
в супермаркетах идет туго, в паре даже отказали - нету сдачи, еле получается 200-100 отдать

к счастью, нашелся банчик где наличиствует в товарных количествах
взял на пять+
также благодарность объявляется Ощадбанку - без вопросов 500
и Альфе - без вопросов 1000

остальным ленивым с генераторами и без - ганьба :twisted:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 14:59

  cohan написав:
  greenozon написав:
  la9 написав:Можете подсказать, кто сейчас дает более-менее процент на остаток по пенсионной карте?
Выбираю банк для своих пенсионеров. Сами они не будут заниматься какими-то депо, а так, хоть что-то капнет на остаток


До речі цікава тема!

де ще окрім А-Банку є безподаткові депозити?


конвертационные же :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
кстати интересно что с податакми с депо НБУ тех что положил забрал по курсу


тут більше фокус на пенсіонерах...
хоча ніхто ж і їм не забороняє бавитись в цю карколомну гру із НБУ!
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:29

  cohan написав:таке питання: а где разменять крупные (500-1000) на мелкие - по 5-10-20 грн? кассы опрашивать - понятно, но может что-то есть навроде НБУ на Контрактовой (где юбилейные продают) - внезапно понадобилось несколько тыс, а вспоминаю что в кассах нос воротят от просьб

в ПУМБе есть такая платная услуга
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