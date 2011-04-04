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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1623162416251626

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 175
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
19
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:38

  cohan написав:,

конвертационные же :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
кстати интересно что с податакми с депо НБУ тех что положил забрал по курсу

вы покупаете валюту по курсу НБУ + 1% + комиссия банка
когда вам выдают валюту то для бухучета нужно сумму переводить в гривну по курсу НБУ
и выходит что если за 3 месяца курс НБУ не поменялся то у вас убыточная операция
J
 
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  cohan написав:таке питання: а где разменять крупные (500-1000) на мелкие - по 5-10-20 грн? кассы опрашивать - понятно, но может что-то есть навроде НБУ на Контрактовой (где юбилейные продают) - внезапно понадобилось несколько тыс, а вспоминаю что в кассах нос воротят от просьб

Маршрутки? На кінець маршруту підскочить де очікують водії у другій частині дня? Напхають тих десяток-пятірок. :D
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:00

  J написав:
  cohan написав:кстати интересно что с податакми с депо НБУ тех что положил забрал по курсу

вы покупаете валюту по курсу НБУ + 1% + комиссия банка
когда вам выдают валюту то для бухучета нужно сумму переводить в гривну по курсу НБУ
и выходит что если за 3 месяца курс НБУ не поменялся то у вас убыточная операция

Как я понимаю, речь про депо, которые выплачиваются в гривне. Во-всяком случае в Привате про него написано "Купівля валюти здійснюється з гривневих карток за курсом НБУ (вигідний курс, і до того ж без комісій)" без всяких "+ 1% + комиссия банка".
А что там особо интересного? Это три известных для налогообложения операции: покупка валюты, валютное депо, продажа валюты. По-идее, все заплатят налог с процентов, а сидящие на общей системе (будут ли такие? Какой банк вообще им такое депо предлагает?) - ещё и с курсовой разницы.
moveton
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