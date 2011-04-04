вы покупаете валюту по курсу НБУ + 1% + комиссия банка
когда вам выдают валюту то для бухучета нужно сумму переводить в гривну по курсу НБУ
и выходит что если за 3 месяца курс НБУ не поменялся то у вас убыточная операция
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:38
вы покупаете валюту по курсу НБУ + 1% + комиссия банка
когда вам выдают валюту то для бухучета нужно сумму переводить в гривну по курсу НБУ
и выходит что если за 3 месяца курс НБУ не поменялся то у вас убыточная операция
Додано: Пон 09 січ, 2023 21:41
Маршрутки? На кінець маршруту підскочить де очікують водії у другій частині дня? Напхають тих десяток-пятірок.
Додано: Пон 09 січ, 2023 22:00
Как я понимаю, речь про депо, которые выплачиваются в гривне. Во-всяком случае в Привате про него написано "Купівля валюти здійснюється з гривневих карток за курсом НБУ (вигідний курс, і до того ж без комісій)" без всяких "+ 1% + комиссия банка".
А что там особо интересного? Это три известных для налогообложения операции: покупка валюты, валютное депо, продажа валюты. По-идее, все заплатят налог с процентов, а сидящие на общей системе (будут ли такие? Какой банк вообще им такое депо предлагает?) - ещё и с курсовой разницы.
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