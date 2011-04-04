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конвертационные же кстати интересно что с податакми с депо НБУ тех что положил забрал по курсу
вы покупаете валюту по курсу НБУ + 1% + комиссия банка когда вам выдают валюту то для бухучета нужно сумму переводить в гривну по курсу НБУ и выходит что если за 3 месяца курс НБУ не поменялся то у вас убыточная операция
cohan написав:таке питання: а где разменять крупные (500-1000) на мелкие - по 5-10-20 грн? кассы опрашивать - понятно, но может что-то есть навроде НБУ на Контрактовой (где юбилейные продают) - внезапно понадобилось несколько тыс, а вспоминаю что в кассах нос воротят от просьб
Маршрутки? На кінець маршруту підскочить де очікують водії у другій частині дня? Напхають тих десяток-пятірок.
cohan написав:кстати интересно что с податакми с депо НБУ тех что положил забрал по курсу
вы покупаете валюту по курсу НБУ + 1% + комиссия банка когда вам выдают валюту то для бухучета нужно сумму переводить в гривну по курсу НБУ и выходит что если за 3 месяца курс НБУ не поменялся то у вас убыточная операция
Как я понимаю, речь про депо, которые выплачиваются в гривне. Во-всяком случае в Привате про него написано "Купівля валюти здійснюється з гривневих карток за курсом НБУ (вигідний курс, і до того ж без комісій)" без всяких "+ 1% + комиссия банка". А что там особо интересного? Это три известных для налогообложения операции: покупка валюты, валютное депо, продажа валюты. По-идее, все заплатят налог с процентов, а сидящие на общей системе (будут ли такие? Какой банк вообще им такое депо предлагает?) - ещё и с курсовой разницы.
дуже цікави факти з"явилися, тож чекаємо на новину від райфаузену
ось з цензору
Як прокоментував Raiffesen Bank International "Інтерфакс-Україна", "Райффайзен банк Росія", як і всі російські банки, за законом зобов'язаний запровадити кредитний мораторій для мобілізованих солдатів.
"RBI-Group не визнає окупованих територій і не веде там банківський бізнес", – підкреслили в банку.