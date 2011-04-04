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V2 написав:Західні банки Raiffeisen Bank, Citibank, Credit Europe Bank та OTP Bank надають кредитні канікули російським військовим Джерело: https://biz.censor.net/n3392346
а вы им предлагаете что делать? простить долги российским военным и уйти с рынка? требовать вернуть досрочно?
они минимизировали свою деятельность, но как быть с выданными кредитами? Они же не макдональдс, что можно взять и уйти ... кредиты можно или перепродать кому-то (но для это нужен покупатель) и уйти с рынка или минимизировать деятельность, если продать нельзя, занимаясь обслуживанием ранее выданного. Так поступали и многие банки, уходившие с украинского рынка. С депозитами что делать? Не вернуть и перечислить в бюджет Украины?
Ну вот вы владелец Райффайзена ваши действия сейчас какие бы были, интересно? Простить долги всем россиянам в качестве новогоднего подарка, уйти с росрынка и натянуть в Москве на здании главного офиса баннер "Путин х-ло"?