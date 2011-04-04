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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1624162516261627

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 175
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
19
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:07

  V2 написав:Західні банки Raiffeisen Bank, Citibank, Credit Europe Bank та OTP Bank надають кредитні канікули російським військовим Джерело: https://biz.censor.net/n3392346


а что предлагают им делать с российскими должниками?
понять и простить долги российским военным и уйти с рынка?
требовать вернуть досрочно?

они минимизировали свою деятельность, но как быть с выданными кредитами? Они же не макдональдс, что можно взять и уйти ... кредиты можно или перепродать кому-то (но для это нужен покупатель) и уйти с рынка или минимизировать деятельность, если продать нельзя, занимаясь обслуживанием ранее выданного. Так поступали и многие банки, уходившие с украинского рынка. С депозитами что делать? Не вернуть и перечислить в бюджет Украины?

Ну вот поставить себя щас на место владельца Райффайзена, ваши действия сейчас какие бы были, интересно? Простить долги всем россиянам в качестве новогоднего подарка, уйти с росрынка и натянуть в Москве на здании главного офиса баннер "Путин х-ло"?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 13 січ, 2023 20:15, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:33

Депозитна Санта-Барбара по малих банках БСУ
нічого цікавого, чуть дехто підріс, вниз наразі не опускає ніхто

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -11012023/
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:18

IMPRINTER звісно ні, потрібно ввести канікули окупантам які прийшли в Україну виконувати свії "долг", а для того щоб визначити де вони точно воюють (ну шоб не переплуть з тими що десь на теренах сибіру сидять) потрібно прописати "на території України а також територіях луганської та донецької народних республік...

ще от цікаво оті хто з каспію ракети шмаляють вони відносяться до тих хто бере участь у війні в Україні (ну по їх доках це називається сво) чи їм немає таких льгот від райфайзену як тим хто шагає теренами України
DmitryZP
 
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