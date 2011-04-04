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V2 написав:Західні банки Raiffeisen Bank, Citibank, Credit Europe Bank та OTP Bank надають кредитні канікули російським військовим Джерело: https://biz.censor.net/n3392346
а что предлагают им делать с российскими должниками? понять и простить долги российским военным и уйти с рынка? требовать вернуть досрочно?
они минимизировали свою деятельность, но как быть с выданными кредитами? Они же не макдональдс, что можно взять и уйти ... кредиты можно или перепродать кому-то (но для это нужен покупатель) и уйти с рынка или минимизировать деятельность, если продать нельзя, занимаясь обслуживанием ранее выданного. Так поступали и многие банки, уходившие с украинского рынка. С депозитами что делать? Не вернуть и перечислить в бюджет Украины?
Ну вот поставить себя щас на место владельца Райффайзена, ваши действия сейчас какие бы были, интересно? Простить долги всем россиянам в качестве новогоднего подарка, уйти с росрынка и натянуть в Москве на здании главного офиса баннер "Путин х-ло"?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 13 січ, 2023 20:15, всього редагувалось 3 разів.
IMPRINTER звісно ні, потрібно ввести канікули окупантам які прийшли в Україну виконувати свії "долг", а для того щоб визначити де вони точно воюють (ну шоб не переплуть з тими що десь на теренах сибіру сидять) потрібно прописати "на території України а також територіях луганської та донецької народних республік...
ще от цікаво оті хто з каспію ракети шмаляють вони відносяться до тих хто бере участь у війні в Україні (ну по їх доках це називається сво) чи їм немає таких льгот від райфайзену як тим хто шагає теренами України