RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1624162516261627

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 175
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
19
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:07

  V2 написав:Західні банки Raiffeisen Bank, Citibank, Credit Europe Bank та OTP Bank надають кредитні канікули російським військовим Джерело: https://biz.censor.net/n3392346


а что предлагают им делать с российскими должниками?
понять и простить долги российским военным и уйти с рынка?
требовать вернуть досрочно?

они минимизировали свою деятельность, но как быть с выданными кредитами? Они же не макдональдс, что можно взять и уйти ... кредиты можно или перепродать кому-то (но для это нужен покупатель) и уйти с рынка или минимизировать деятельность, если продать нельзя, занимаясь обслуживанием ранее выданного. Так поступали и многие банки, уходившие с украинского рынка. С депозитами что делать? Не вернуть и перечислить в бюджет Украины?

Ну вот поставить себя щас на место владельца Райффайзена, ваши действия сейчас какие бы были, интересно? Простить долги всем россиянам в качестве новогоднего подарка, уйти с росрынка и натянуть в Москве на здании главного офиса баннер "Путин х-ло"?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 13 січ, 2023 20:15, всього редагувалось 3 разів.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38959
З нами з: 06.08.09
Подякував: 224 раз.
Подякували: 6226 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:33

Депозитна Санта-Барбара по малих банках БСУ
нічого цікавого, чуть дехто підріс, вниз наразі не опускає ніхто

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -11012023/
greenozon
 
Повідомлень: 14574
З нами з: 01.06.14
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:18

IMPRINTER звісно ні, потрібно ввести канікули окупантам які прийшли в Україну виконувати свії "долг", а для того щоб визначити де вони точно воюють (ну шоб не переплуть з тими що десь на теренах сибіру сидять) потрібно прописати "на території України а також територіях луганської та донецької народних республік...

ще от цікаво оті хто з каспію ракети шмаляють вони відносяться до тих хто бере участь у війні в Україні (ну по їх доках це називається сво) чи їм немає таких льгот від райфайзену як тим хто шагає теренами України
DmitryZP
 
Повідомлень: 4166
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 08:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа с Новым годом
Подскажите как поступить нужно будет забрать депозит в валюте в угргазбанке А паспорт на вклеивании фотографии как забрать деньги без паспорта через кассу? какие варианты?
Алексей77
 
Повідомлень: 1894
З нами з: 04.12.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1624162516261627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 243020
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 100264
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 31135
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (350)
14.01.2023 08:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.