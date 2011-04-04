Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:07

V2 написав: Західні банки Raiffeisen Bank, Citibank, Credit Europe Bank та OTP Bank надають кредитні канікули російським військовим Джерело: https://biz.censor.net/n3392346 Західні банки, Citibank, Credit Europe Bank танадають кредитні канікули російським військовим Джерело:

а что предлагают им делать с российскими должниками?понять и простить долги российским военным и уйти с рынка?требовать вернуть досрочно?они минимизировали свою деятельность, но как быть с выданными кредитами? Они же не макдональдс, что можно взять и уйти ... кредиты можно или перепродать кому-то (но для это нужен покупатель) и уйти с рынка или минимизировать деятельность, если продать нельзя, занимаясь обслуживанием ранее выданного. Так поступали и многие банки, уходившие с украинского рынка. С депозитами что делать? Не вернуть и перечислить в бюджет Украины?Ну вот поставить себя щас на место владельца Райффайзена, ваши действия сейчас какие бы были, интересно? Простить долги всем россиянам в качестве новогоднего подарка, уйти с росрынка и натянуть в Москве на здании главного офиса баннер "Путин х-ло"?