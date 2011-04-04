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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1625162616271628

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 175
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
19
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 18:10

Re: Байки про банки і не тільки....

IMPRINTER написав:
  Ukrainian написав:
  IMPRINTER написав:что предлагают им делать с российскими должниками?
понять и простить долги российским военным и уйти с рынка?
требовать вернуть досрочно?

Продати місцевим колекторам як варіант.


это все равно что подарить ... коллекторам продают безнадежные долги с огромным дисконтом ... рабочие кредиты могут вообще с доплатой отдать ... по нормальному он мог бы продать свой банк российскому собственнику ... НО новый российский собственик по этим же кредиьтам так же предоставит кредитные каникулы- что это изменит?
Зараз кацапи зажали варіанти продажу взагалі, такі операції неможливо зробити без погодження цб, тобто влади, кацапи таким чином намагаються зупинити відток капіталу
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 18:18

  Faceless написав:
Ukrainian написав:
  IMPRINTER написав:что предлагают им делать с российскими должниками?
понять и простить долги российским военным и уйти с рынка?
требовать вернуть досрочно?

Продати місцевим колекторам як варіант.
Продажа колекторам йде з дисконтом 90+%. Якщо це робочий портфель - варіянт так собі

Автовиробникам також було жаль продавати за 1 рубль заводи, але вони це зробили:
Окремо додамо коментар щодо ситуації від Дениса Довгополого, CEO в Unicorn Nest:
«Ця історія не про те, що банк щось там зробив. А про те, що «на пів шишечки» не буває. Якщо ти залишився в рф, то ти лайно. І рано чи пізно це виявиться. Ти не можеш працювати в росії й довго балансувати – тебе зіштовхнуть униз. І це плата за малодушність.
У цю гру зіграла Bonduelle. Вони залишилися у рф, і компанія заплатить за це. Можливо, своїм банкрутством. Навряд чи вони зможуть оговтатися від такого репутаційного удару, після якого ох*їли навіть європейці.
Компанія, фактично доведено та судячи з реакції, свідомо фінансувала війну. Їх уже почали знімати з полиць не лише в Україні, а й у Європі. Рекламні агенції почали відмовлятися від контрактів. І це лише початок — попереду проблеми з банками (ага, НАЗК), найімовірніше, будуть розслідування.
З «Райффайзеном» усе значно простіше й драматичніше. Я переговорив із кількома групами юристів, які розповіли багато цікавого про можливі наслідки того, що зараз відбувається. Але хочу звернути вашу увагу на кілька фактів:
у роки WWII (Другої світової війни) компанія практично працювала на третій рейх, її повернули власникам лише в 1955 році;
ви можете звернути увагу на частку росії в прибутку Групи та падіння акцій Групи з початку року;
інсайдери пишуть, що ейчари в банку на вухах стоять, але я впевнений, що особливого звільнення співробітників не буде. Позиція Групи відома давно й критикується давно, хто хотів, той пішов уже давно, хто залишився, той пасивно (а можливо, й активно) підтримує війну, і я маю багато запитань до цілої низки українських громадян, які, будучи пов'язані з банком, не озвучили свою позицію тоді й не озвучують зараз. https://thepage.ua/ua/news/raiffeisen-v ... k-ukrayina
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 20:32

Faceless

ну я про это и говорю, что объективно Райфу предъявлять нечего, продаться он не может и не выполнять законодательство РФ тоже не может ...это из серии когда Пугачева или кто-то там высказался против войны, у нас вместо того, чтоб хоть как-то одобрить жест известной российской культовой личности начали ее хейтить типа "а почему она не сказала Про Мариуполь", "почему не упомянула бучу" и почему вообще не застрелилась или не перерезала себе вены в знак протеста.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 05:02

  IMPRINTER написав:Faceless

ну я про это и говорю, что объективно Райфу предъявлять нечего, продаться он не может и не выполнять законодательство РФ тоже не может ...это из серии когда Пугачева или кто-то там высказался против войны, у нас вместо того, чтоб хоть как-то одобрить жест известной российской культовой личности начали ее хейтить типа "а почему она не сказала Про Мариуполь", "почему не упомянула бучу" и почему вообще не застрелилась или не перерезала себе вены в знак протеста.

Райфайзен коли ішов працювати в рашу розумів ризик і розумів що можливо прийдеться цей бізнес просто списати, як списав американський Ексон та ще низка компаній

Мережа швидкого харчування McDonald’s очікує зафіксувати витрати в розмірі від $1,2 до $1,4 млрд після того, як погодиться продати свої російські ресторани місцевому ліцензіату. Exxon Mobil Corp. отримала $3,4 млрд збитків після припинення діяльності в нафтогазовому проєкті на Далекому Сході Росії. Пивоварня InBev SA отримала $1,1 млрд збитків після того, як вирішила продати свою частку в російському підприємстві.
Деякі компанії списують активи, які застрягли в Росії. Ірландська компанія з лізингу літаків AerCap Holdings NV списала понад 100 літаків на $2,7 млрд, що застрягли у РФ.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 15:22

  Ой+ написав:
  Faceless написав:
Ukrainian написав: Продати місцевим колекторам як варіант.
Продажа колекторам йде з дисконтом 90+%. Якщо це робочий портфель - варіянт так собі

Автовиробникам також було жаль продавати за 1 рубль заводи, але вони це зробили:
Окремо додамо коментар щодо ситуації від Дениса Довгополого, CEO в Unicorn Nest:
«Ця історія не про те, що банк щось там зробив. А про те, що «на пів шишечки» не буває. Якщо ти залишився в рф, то ти лайно. І рано чи пізно це виявиться. Ти не можеш працювати в росії й довго балансувати – тебе зіштовхнуть униз. І це плата за малодушність.
У цю гру зіграла Bonduelle. Вони залишилися у рф, і компанія заплатить за це. Можливо, своїм банкрутством. Навряд чи вони зможуть оговтатися від такого репутаційного удару, після якого ох*їли навіть європейці.
Компанія, фактично доведено та судячи з реакції, свідомо фінансувала війну. Їх уже почали знімати з полиць не лише в Україні, а й у Європі. Рекламні агенції почали відмовлятися від контрактів. І це лише початок — попереду проблеми з банками (ага, НАЗК), найімовірніше, будуть розслідування.
З «Райффайзеном» усе значно простіше й драматичніше. Я переговорив із кількома групами юристів, які розповіли багато цікавого про можливі наслідки того, що зараз відбувається. Але хочу звернути вашу увагу на кілька фактів:
у роки WWII (Другої світової війни) компанія практично працювала на третій рейх, її повернули власникам лише в 1955 році;
ви можете звернути увагу на частку росії в прибутку Групи та падіння акцій Групи з початку року;
інсайдери пишуть, що ейчари в банку на вухах стоять, але я впевнений, що особливого звільнення співробітників не буде. Позиція Групи відома давно й критикується давно, хто хотів, той пішов уже давно, хто залишився, той пасивно (а можливо, й активно) підтримує війну, і я маю багато запитань до цілої низки українських громадян, які, будучи пов'язані з банком, не озвучили свою позицію тоді й не озвучують зараз. https://thepage.ua/ua/news/raiffeisen-v ... k-ukrayina

Багато світових виробників та продаців залишаються там, переписали компанії "на кота" і працюють далі.

А от чому ці виробники і розробники в т.ч. Intel, Nvidia, та інші Samsung-LG розміщували виробництво і розробку або в РФ, або в Польщі (інших країнах Європи) - але тільки не в Україні - це питання (риторичне).
Як і питання транзиту і споживання агресивного газу і аміаку (а до 02.22 - електроенергії з Білорусі через прокладки Арахамії), через що фінансується агресія проти Украіни
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