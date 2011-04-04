Окремо додамо коментар щодо ситуації від Дениса Довгополого, CEO в Unicorn Nest:«Ця історія не про те, що банк щось там зробив. А про те, що «на пів шишечки» не буває. Якщо ти залишився в рф, то ти лайно. І рано чи пізно це виявиться. Ти не можеш працювати в росії й довго балансувати – тебе зіштовхнуть униз. І це плата за малодушність.У цю гру зіграла Bonduelle. Вони залишилися у рф, і компанія заплатить за це. Можливо, своїм банкрутством. Навряд чи вони зможуть оговтатися від такого репутаційного удару, після якого ох*їли навіть європейці.Компанія, фактично доведено та судячи з реакції, свідомо фінансувала війну. Їх уже почали знімати з полиць не лише в Україні, а й у Європі. Рекламні агенції почали відмовлятися від контрактів. І це лише початок — попереду проблеми з банками (ага, НАЗК), найімовірніше, будуть розслідування.З «Райффайзеном» усе значно простіше й драматичніше. Я переговорив із кількома групами юристів, які розповіли багато цікавого про можливі наслідки того, що зараз відбувається. Але хочу звернути вашу увагу на кілька фактів:у роки WWII (Другої світової війни) компанія практично працювала на третій рейх, її повернули власникам лише в 1955 році;ви можете звернути увагу на частку росії в прибутку Групи та падіння акцій Групи з початку року;інсайдери пишуть, що ейчари в банку на вухах стоять, але я впевнений, що особливого звільнення співробітників не буде. Позиція Групи відома давно й критикується давно, хто хотів, той пішов уже давно, хто залишився, той пасивно (а можливо, й активно) підтримує війну, і я маю багато запитань до цілої низки українських громадян, які, будучи пов'язані з банком, не озвучили свою позицію тоді й не озвучують зараз.