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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:33
Алексей77 написав:
Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы
Обычно, нужно перегистрироваться на загранпаспорт в банке.
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