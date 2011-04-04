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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:33
Алексей77 написав:
Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы
Обычно, нужно перегистрироваться на загранпаспорт в банке.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:37
Алексей77 написав:
Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы
це якби порушення...
Вважай, що без паспорта видали.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:06
ScaryBee написав:
це якби порушення...
Вважай, що без паспорта видали.
Конечно же. Что нам разъяснение от НБУ и закон от ВР, что так не только можно, но и нужно (ссылки на предыдущей странице)? "Внутренняя секретная инструкция" - вот где сила!
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