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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1626162716281629

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 176
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:33

  Алексей77 написав:Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы

Обычно, нужно перегистрироваться на загранпаспорт в банке.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 21:37

  Алексей77 написав:Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы

це якби порушення...
Вважай, що без паспорта видали.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 22:06

  ScaryBee написав:це якби порушення...
Вважай, що без паспорта видали.

Конечно же. Что нам разъяснение от НБУ и закон от ВР, что так не только можно, но и нужно (ссылки на предыдущей странице)? "Внутренняя секретная инструкция" - вот где сила!
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 04:29

  ScaryBee написав:
  Алексей77 написав:Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы

це якби порушення...
Вважай, що без паспорта видали.


а в чем нарушение собственно?
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