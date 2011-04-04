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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1627162816291630>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 176
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:33

  Алексей77 написав:Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы

Обычно, нужно перегистрироваться на загранпаспорт в банке.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 21:37

  Алексей77 написав:Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы

це якби порушення...
Вважай, що без паспорта видали.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 22:06

  ScaryBee написав:це якби порушення...
Вважай, що без паспорта видали.

Конечно же. Что нам разъяснение от НБУ и закон от ВР, что так не только можно, но и нужно (ссылки на предыдущей странице)? "Внутренняя секретная инструкция" - вот где сила!
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 04:29

  ScaryBee написав:
  Алексей77 написав:Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы

це якби порушення...
Вважай, що без паспорта видали.


а в чем нарушение собственно?
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:21

Re: Байки про банки і не тільки....

ScaryBee написав:
  Алексей77 написав:Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы

це якби порушення...
Вважай, що без паспорта видали.
В моно/універсалі он взагалі паспорт не питають :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Хто знає - шо зараз з переказами з валютної карти за кордон (Револют, наприклад).
В Моно або Приваті - чи працює і які ліміти та комісії?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:09

Депозитний огляд від мінфіну (великі банки)
маленький ріст ставок по гривні
жодних змін по валюті

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -18012022/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:21

  demichh написав:
  Алексей77 написав:Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы

Обычно, нужно перегистрироваться на загранпаспорт в банке.

это самый железный вариант,
тогда даже у самого упрямого касира
не будет варианта отпетлять
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:33

  J написав:
  demichh написав:Обычно, нужно перегистрироваться на загранпаспорт в банке.

это самый железный вариант,
тогда даже у самого упрямого касира
не будет варианта отпетлять

Вариант: "Вам неправильно оформили договор, нам внутренняя инструкция запрещает оформлять на загран, идите переоформляйте договор на внутренний паспорт" так уж невозможен? ;)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:59

  moveton написав:
  J написав:
  demichh написав:Обычно, нужно перегистрироваться на загранпаспорт в банке.

это самый железный вариант,
тогда даже у самого упрямого касира
не будет варианта отпетлять

Вариант: "Вам неправильно оформили договор, нам внутренняя инструкция запрещает оформлять на загран, идите переоформляйте договор на внутренний паспорт" так уж невозможен? ;)

Річ у тім що деякі банки які відкривають рахунки дистанційно через дію - у разі відсутності у клієнта паспорта картки абсолютно безпроблемно відкривають рахунки на підставі біометричного закордон-паспорту. Відкривав так у Райфі. Потім за бажання можна уже ц відділенні змінити свою реєстрацію на паспорт книжку а можна і не міняти, обслуговуючись по закордонному.
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