Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:33
Алексей77 написав:
Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы
Обычно, нужно перегистрироваться на загранпаспорт в банке.
demichh
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:37
Алексей77 написав:
Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы
це якби порушення...
Вважай, що без паспорта видали.
ScaryBee
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:06
ScaryBee написав:
це якби порушення...
Вважай, що без паспорта видали.
Конечно же. Что нам разъяснение от НБУ и закон от ВР, что так не только можно, но и нужно (ссылки на предыдущей странице)? "Внутренняя секретная инструкция" - вот где сила!
moveton
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Додано: Чет 19 січ, 2023 04:29
ScaryBee написав: Алексей77 написав:
Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы
це якби порушення...
Вважай, що без паспорта видали.
а в чем нарушение собственно?
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Свинорил 100 lvl
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Додано: Чет 19 січ, 2023 10:21
ScaryBee написав: Алексей77 написав:
Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы
це якби порушення...
Вважай, що без паспорта видали.
В моно/універсалі он взагалі паспорт не питають
Faceless
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Додано: Чет 19 січ, 2023 12:21
Хто знає - шо зараз з переказами з валютної карти за кордон (Револют, наприклад).
В Моно або Приваті - чи працює і які ліміти та комісії?
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:09
Депозитний огляд від мінфіну (великі банки)
маленький ріст ставок по гривні
жодних змін по валюті
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -18012022/
greenozon
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:21
demichh написав: Алексей77 написав:
Пошли навстречу загранпаспорт приняли в кассе. Харьковское отделение Полтавский шлях молодцы
Обычно, нужно перегистрироваться на загранпаспорт в банке.
это самый железный вариант,
тогда даже у самого упрямого касира
не будет варианта отпетлять
J
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:33
J написав: demichh написав:
Обычно, нужно перегистрироваться на загранпаспорт в банке.
это самый железный вариант,
тогда даже у самого упрямого касира
не будет варианта отпетлять
Вариант: "Вам неправильно оформили договор, нам внутренняя инструкция запрещает оформлять на загран, идите переоформляйте договор на внутренний паспорт" так уж невозможен?
moveton
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:59
moveton написав: J написав: demichh написав:
Обычно, нужно перегистрироваться на загранпаспорт в банке.
это самый железный вариант,
тогда даже у самого упрямого касира
не будет варианта отпетлять
Вариант: "Вам неправильно оформили договор, нам внутренняя инструкция запрещает оформлять на загран, идите переоформляйте договор на внутренний паспорт" так уж невозможен?
Річ у тім що деякі банки які відкривають рахунки дистанційно через дію - у разі відсутності у клієнта паспорта картки абсолютно безпроблемно відкривають рахунки на підставі біометричного закордон-паспорту. Відкривав так у Райфі. Потім за бажання можна уже ц відділенні змінити свою реєстрацію на паспорт книжку а можна і не міняти, обслуговуючись по закордонному.
Alien
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