Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:11

Alien написав: Річ у тім що деякі банки які відкривають рахунки дистанційно через дію - у разі відсутності у клієнта паспорта картки абсолютно безпроблемно відкривають рахунки на підставі біометричного закордон-паспорту. Річ у тім що деякі банки які відкривають рахунки дистанційно через дію - у разі відсутності у клієнта паспорта картки абсолютно безпроблемно відкривають рахунки на підставі біометричного закордон-паспорту.

Знаю. В Укргазе так открывался. Дия сказала, что у неё сегодня нет настроения делиться с кем-то документами, поэтому отсылал им фотографии бумажного паспорта и заполнял их анкету в формате ворда, внося туда опять же данные паспорта и ещё тьму всякого. Потом ещё два раза исправлял и переподписывал (это через многократно помахать головой и состроить такую рожу, чтобы Дия удовлетворилась). В первый раз потому, что указал им данные и внутреннего и заграна, а оказалось, что нужно указывать ровно один паспорт: не больше и не меньше. Развлекуха часа на три. Это ещё свет тогда не отключали. Ещё раз проходить эту процедуру, чтобы указать другой паспорт? НЕЕТ! Очень рад, что указал внутренний и он бумажный. Он хоть через 10 лет в тыкву не превращается.