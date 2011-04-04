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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:11
Alien написав:
Річ у тім що деякі банки які відкривають рахунки дистанційно через дію - у разі відсутності у клієнта паспорта картки абсолютно безпроблемно відкривають рахунки на підставі біометричного закордон-паспорту.
Знаю. В Укргазе так открывался. Дия сказала, что у неё сегодня нет настроения делиться с кем-то документами, поэтому отсылал им фотографии бумажного паспорта и заполнял их анкету в формате ворда, внося туда опять же данные паспорта и ещё тьму всякого. Потом ещё два раза исправлял и переподписывал (это через многократно помахать головой и состроить такую рожу, чтобы Дия удовлетворилась). В первый раз потому, что указал им данные и внутреннего и заграна, а оказалось, что нужно указывать ровно один паспорт: не больше и не меньше. Развлекуха часа на три. Это ещё свет тогда не отключали. Ещё раз проходить эту процедуру, чтобы указать другой паспорт? НЕЕТ! Очень рад, что указал внутренний и он бумажный. Он хоть через 10 лет в тыкву не превращается.
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moveton
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:36
moveton написав: J написав: demichh написав:
Обычно, нужно перегистрироваться на загранпаспорт в банке.
это самый железный вариант,
тогда даже у самого упрямого касира
не будет варианта отпетлять
Вариант: "Вам неправильно оформили договор, нам внутренняя инструкция запрещает оформлять на загран, идите переоформляйте договор на внутренний паспорт" так уж невозможен?
науке пока такие случаи неизвестны,
один раз было
что сходила к менеджеру
спросила что за дела
вернулась и все выдала
а так обычно после этого по внутреннему паспорту отказываются обслуживать
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