RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1627162816291630

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 176
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:11

  Alien написав:Річ у тім що деякі банки які відкривають рахунки дистанційно через дію - у разі відсутності у клієнта паспорта картки абсолютно безпроблемно відкривають рахунки на підставі біометричного закордон-паспорту.

Знаю. В Укргазе так открывался. Дия сказала, что у неё сегодня нет настроения делиться с кем-то документами, поэтому отсылал им фотографии бумажного паспорта и заполнял их анкету в формате ворда, внося туда опять же данные паспорта и ещё тьму всякого. Потом ещё два раза исправлял и переподписывал (это через многократно помахать головой и состроить такую рожу, чтобы Дия удовлетворилась). В первый раз потому, что указал им данные и внутреннего и заграна, а оказалось, что нужно указывать ровно один паспорт: не больше и не меньше. Развлекуха часа на три. Это ещё свет тогда не отключали. Ещё раз проходить эту процедуру, чтобы указать другой паспорт? НЕЕТ! Очень рад, что указал внутренний и он бумажный. Он хоть через 10 лет в тыкву не превращается.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:36

  moveton написав:
  J написав:
  demichh написав:Обычно, нужно перегистрироваться на загранпаспорт в банке.

это самый железный вариант,
тогда даже у самого упрямого касира
не будет варианта отпетлять

Вариант: "Вам неправильно оформили договор, нам внутренняя инструкция запрещает оформлять на загран, идите переоформляйте договор на внутренний паспорт" так уж невозможен? ;)

науке пока такие случаи неизвестны,
один раз было
что сходила к менеджеру
спросила что за дела
вернулась и все выдала

а так обычно после этого по внутреннему паспорту отказываются обслуживать
J
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1627162816291630
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ustinovse і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 243121
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 100399
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 31211
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1619)
20.01.2023 20:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.