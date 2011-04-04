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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1627162816291630

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 176
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:11

  Alien написав:Річ у тім що деякі банки які відкривають рахунки дистанційно через дію - у разі відсутності у клієнта паспорта картки абсолютно безпроблемно відкривають рахунки на підставі біометричного закордон-паспорту.

Знаю. В Укргазе так открывался. Дия сказала, что у неё сегодня нет настроения делиться с кем-то документами, поэтому отсылал им фотографии бумажного паспорта и заполнял их анкету в формате ворда, внося туда опять же данные паспорта и ещё тьму всякого. Потом ещё два раза исправлял и переподписывал (это через многократно помахать головой и состроить такую рожу, чтобы Дия удовлетворилась). В первый раз потому, что указал им данные и внутреннего и заграна, а оказалось, что нужно указывать ровно один паспорт: не больше и не меньше. Развлекуха часа на три. Это ещё свет тогда не отключали. Ещё раз проходить эту процедуру, чтобы указать другой паспорт? НЕЕТ! Очень рад, что указал внутренний и он бумажный. Он хоть через 10 лет в тыкву не превращается.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:36

  moveton написав:
  J написав:
  demichh написав:Обычно, нужно перегистрироваться на загранпаспорт в банке.

это самый железный вариант,
тогда даже у самого упрямого касира
не будет варианта отпетлять

Вариант: "Вам неправильно оформили договор, нам внутренняя инструкция запрещает оформлять на загран, идите переоформляйте договор на внутренний паспорт" так уж невозможен? ;)

науке пока такие случаи неизвестны,
один раз было
что сходила к менеджеру
спросила что за дела
вернулась и все выдала

а так обычно после этого по внутреннему паспорту отказываются обслуживать
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:17

https://bank.gov.ua/ua/news/all/popri-v ... 2022-rotsi

Об'єм коштів через СЕП НБУ впав майже на 20% за 2022 рік

за 1 день в середньому "прокачували" 1,4 млн платежів на суму близько 515 млрд грн. Водночас потенційно система здатна обробляти впродовж одного банківського дня практично у 10 разів більше платежів, ніж теперішні обсяги.

по графіку 1 квітня 2023р НБУ СЕП має перейти в режим 24 на 7
і навіть може обєднатись із європейською системою SEPA!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:07

Підкажіть, будь ласка, які ще є варіанти для тимчасового зберігання гривні (карткові та поточні рахунки) з підвищеним відсотком, крім:
- Айбокс, 12% на картковому;
- Рюкзак, Спортбанк;
- Заначка, Ізібанк - по 10% обидва;
- Ощадний у Sense під 8%?
Дякую!
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:23

  ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, які ще є варіанти для тимчасового зберігання гривні (карткові та поточні рахунки) з підвищеним відсотком, крім:
- Айбокс, 12% на картковому;
- Рюкзак, Спортбанк;
- Заначка, Ізібанк - по 10% обидва;
- Ощадний у Sense під 8%?
Дякую!


агропросперис
Рада кажется 9 тоже дает
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:44

  ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, які ще є варіанти для тимчасового зберігання гривні (карткові та поточні рахунки) з підвищеним відсотком, крім:
- Айбокс, 12% на картковому;
- Рюкзак, Спортбанк;
- Заначка, Ізібанк - по 10% обидва;
- Ощадний у Sense під 8%?
Дякую!

Так, Ощадний у Сенс -- 8
Вільний у ПУМБ -- 8
Amethyst
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  #<1 ... 1627162816291630
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