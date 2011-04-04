Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Alien написав:Річ у тім що деякі банки які відкривають рахунки дистанційно через дію - у разі відсутності у клієнта паспорта картки абсолютно безпроблемно відкривають рахунки на підставі біометричного закордон-паспорту.
Знаю. В Укргазе так открывался. Дия сказала, что у неё сегодня нет настроения делиться с кем-то документами, поэтому отсылал им фотографии бумажного паспорта и заполнял их анкету в формате ворда, внося туда опять же данные паспорта и ещё тьму всякого. Потом ещё два раза исправлял и переподписывал (это через многократно помахать головой и состроить такую рожу, чтобы Дия удовлетворилась). В первый раз потому, что указал им данные и внутреннего и заграна, а оказалось, что нужно указывать ровно один паспорт: не больше и не меньше. Развлекуха часа на три. Это ещё свет тогда не отключали. Ещё раз проходить эту процедуру, чтобы указать другой паспорт? НЕЕТ! Очень рад, что указал внутренний и он бумажный. Он хоть через 10 лет в тыкву не превращается.
Об'єм коштів через СЕП НБУ впав майже на 20% за 2022 рік
за 1 день в середньому "прокачували" 1,4 млн платежів на суму близько 515 млрд грн. Водночас потенційно система здатна обробляти впродовж одного банківського дня практично у 10 разів більше платежів, ніж теперішні обсяги.
по графіку 1 квітня 2023р НБУ СЕП має перейти в режим 24 на 7 і навіть може обєднатись із європейською системою SEPA!
Підкажіть, будь ласка, які ще є варіанти для тимчасового зберігання гривні (карткові та поточні рахунки) з підвищеним відсотком, крім: - Айбокс, 12% на картковому; - Рюкзак, Спортбанк; - Заначка, Ізібанк - по 10% обидва; - Ощадний у Sense під 8%? Дякую!
ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, які ще є варіанти для тимчасового зберігання гривні (карткові та поточні рахунки) з підвищеним відсотком, крім: - Айбокс, 12% на картковому; - Рюкзак, Спортбанк; - Заначка, Ізібанк - по 10% обидва; - Ощадний у Sense під 8%? Дякую!
ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, які ще є варіанти для тимчасового зберігання гривні (карткові та поточні рахунки) з підвищеним відсотком, крім: - Айбокс, 12% на картковому; - Рюкзак, Спортбанк; - Заначка, Ізібанк - по 10% обидва; - Ощадний у Sense під 8%? Дякую!