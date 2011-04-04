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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1628162916301631

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 176
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
48
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
20
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:30

  striped написав:Сенс написал, что суммы до 15 долл теперь готовы проводить без двойной конвертации. Не понял правда по какому курсу будут такие суммы списывать.

Загадочный вопрос. Съездил на такси, сказали оплатить 200 грн, дал гривневую карту, с неё именно 200 грн и списали. Это по какому курсу? Кого к чему?
moveton
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Повідомлень: 2761
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  #<1 ... 1628162916301631
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